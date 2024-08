- Die Sängerin Katy Perry wird mit einer Auszeichnung ausgezeichnet

Katy Perry (39) erhält einzigartige Auszeichnung bei den MTV Video Music Awards

Katy Perry wird bei den diesjährigen MTV Video Music Awards eine besondere Anerkennung zuteil. Sie wird mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet, wie von MTV bekanntgegeben. Diese Auszeichnung ist für hoch einflussreiche Künstler wie Perry reserviert, die die Musikszene mit Hits wie "I Kissed A Girl" und "California Gurls" nachhaltig geprägt haben.

Die Auszeichnung ist ein Tribute an Michael Jackson, einen Pionier im Bereich Musikvideos. Vorherige Preisträger dieser renommierten Auszeichnung sind Künstler wie Rihanna, Beyoncé, Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez und Pink. Perrys philanthropische Arbeit trägt ebenfalls zu ihrer Glaubwürdigkeit bei, da sie als UNICEF Goodwill Ambassador dient.

Die MTV Video Music Awards finden am 11. September in New York statt. Perry, die bereits fünf Auszeichnungen bei dem Event gewonnen hat, wird erstmals seit 2017 live auftreten. Neben ihr werden Künstler wie Camila Cabello, Sabrina Carpenter und GloRilla das Publikum unterhalten.

Taylor Swift dominiert Nominierungen

Pop-Superstar Taylor Swift (34) ist mit zehn Nominierungen in verschiedenen Kategorien wie Video, Künstler und Song des Jahres für mindestens einen Award gesetzt. Rapper Post Malone (29), der mit Swift und Morgan Wallen (31) zusammengearbeitet hat, folgt mit neun Nominierungen.

Andere Künstler mit mehreren Nominierungen sind Ariana Grande, Sabrina Carpenter und Eminem mit jeweils sechs Nominierungen. SZA und Megan Thee Stallion beenden die Liste mit jeweils fünf Nominierungen. Die einmal im Jahr stattfindenden Auszeichnungen werden durch Fanabstimmungen entschieden, bei denen die Zuschauer ihre Lieblingskünstler online wählen können.

Katy Perrys Anerkennung bei den MTV Video Music Awards kommt mit einem besonderen Preis, da der Video Vanguard Award traditionell an Musiker mit einem signifikanten Einfluss auf die Musikindustrie verliehen wird. Fans können für ihre Lieblingskünstler, einschließlich Sabrina Carpenter, abstimmen, um die Gewinner zu bestimmen, wobei die Preise für jede Kategorie durch Fanabstimmungen entschieden werden.

