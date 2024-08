- Die Sängerin Katy Perry wird bei den MTV Video Music Awards mit einer prestigeträchtigen Auszeichnung ausgezeichnet

Pop-Ikone Katy Perry (39, "Teenage Dream") erweitert ihr Regal mit Preisen: Die Musiksensation wird im September bei den MTV Video Music Awards mit dem "Video Visionary Award" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ehrt den Video-Clips-Pionier Michael Jackson und wurde bereits an Künstler wie Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna verliehen.

MTV ehrt Perry in einer Pressemitteilung als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Geschichte und lobt ihre karitative Arbeit. Die Kalifornierin, die seit geraumer Zeit regelmäßig zu den bestverdienenden Pop-Künstlern gehört, ist als UNICEF-Sprecherin tätig. Perry wird bei den Awards live performen, die am 11. September stattfinden. MTV hat auch Auftritte von Künstlern wie Camila Cabello, Sabrina Carpenter und GloRilla angekündigt.

Pop-Sensation Taylor Swift führt die Nominierungsliste für die diesjährigen MTV Video Music Awards mit zehn Nominierungen an, darunter Kategorien wie Video, Künstler und Song des Jahres. Ihr Song "Anti-Hero" aus dem Album "Midnights" brachte ihr die meisten Nominierungen ein, gestützt durch die Zusammenarbeit mit Rapper Post Malone. Post Malone erhielt ebenfalls neun Nominierungen dank seiner Zusammenarbeit mit Country-Star Morgan Wallen bei "I Had Some Help."

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Skin"), und Eminem ("Godzilla") erhielten jeweils sechs Nominierungen, gefolgt von SZA und Megan Thee Stallion mit je fünf.

Die Verleihung findet in New York City statt und ist seit 1984 ein jährliches Ereignis. Fans können online für ihre favorisierten Einträge abstimmen. Die Trophäen zeigen einen Astronauten, der ein MTV-Banner hält.

