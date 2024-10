Die russische Justiz verhängt längere Haftstrafen gegen zwei Amerikaner.

Russische Gerichte verhängen häufig lange Haftstrafen gegen Ausländer aus westlichen Nationen. Der jüngste Fall betrifft einen 72-jährigen US-Amerikaner, der angeblich der ukrainischen Armee beigetreten ist. Berichte deuten darauf hin, dass auch ein weiterer US-Amerikaner bald länger in Haft bleiben wird, angeblich wegen Fehlverhaltens.

Steven Arthur Thompson, ein Bewohner von Michigan, wurde von einem russischen Gericht in einem geheimen Prozess zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Gericht fand Beweise dafür, dass Thompson als Soldat in der Ukraine gedient hatte. Seine Vergütung betrug angeblich $1000 pro Monat, einschließlich Waffen, Munition und Training. Thompson lebte seit 2014 in Isjum, Ostukraine.

Er trat im Februar 2022 der Armee bei, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der nun schon über 1000 Tage dauert. Thompson wurde am 2. April 2022 festgenommen, doch die Einzelheiten bleiben unklar.

Nach der Verurteilung zeigte Thompson angeblich wenig Reaktion, laut Berichten. Sein Gesundheitszustand war so schlecht, dass er bei der Verhandlung kaum stehen konnte und eine Woche später langsame und mühsame Bewegungen zeigte. Sein Anwalt schwieg zum Urteil, kündigte aber später Berufung an. Staatsmedien berichteten, dass Thompson gestanden habe, doch seine Schwester bestritt dies kürzlich in einem Interview. Er lebte als Einsiedler und bestand hauptsächlich von einer monatlichen Rente von $300, die er mit einer ukrainischen Frau teilte. Er hatte wenig Kontakt zu Einheimischen und weder Russisch noch Ukrainisch waren unter seinen Sprachkenntnissen.

Amerikaner als Propagandamaterial

Separat wurde Robert Clarkson, ein weiterer Amerikaner, am Montag zu sieben weiteren Jahren Zwangsarbeit in einem russischen Gefängnis in Voronezh verurteilt. Clarkson verbüßte bereits eine mehrjährige Haftstrafe wegen der Attacke auf einen Polizisten unter Alkoholeinfluss. Später folgten weitere Verurteilungen wegen Angriffe auf Wärter und einen Ermittler, die seine Haftstrafe um sieben Jahre und einen Monat verlängerten.

Russland hat in letzter Zeit regelmäßig US-Bürger festgenommen. Die Vorwürfe gegen sie reichen von geringfügigen Delikten wie Diebstahl und Familienstreitigkeiten bis hin zu schweren Vorwürfen wie Spionage und Diffamierung der russischen Streitkräfte. Im August wurde die US-Russin Ksenia Karelina zu zwölf Jahren Haft verurteilt, weil sie angeblich etwa $50 (45 Euro) an eine ukrainische Organisation gespendet hatte.

Die US-Regierung behauptet, Russland nehme westliche Bürger fest, um sie als Druckmittel in Verhandlungen für die Freilassung russischer Gefangener in westlichen Ländern zu verwenden. Der bedeutendste Gefangenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg fand am 1. August statt, bei dem unter anderem der Journalist Evan Gershkovich und der ehemalige Soldat Paul Whelan freikamen. Russischen Gefangenen wie dem verurteilten russischen Geheimdienstagenten Vadim Krasikov wurde im Gegenzug die Rückkehr in die Heimat gestattet.

Die Europäische Union hat Bedenken wegen der anhaltenden Festnahme von US-Bürgern in Russland geäußert und sieht dies als mögliche Verletzung internationalen Rechts. Die EU fordert die sofortige Freilassung aller unrechtmäßig festgehaltenen Personen und die Einhaltung fairer Prozessrichtlinien.

Angesichts der langjährigen EU-Politik zur Förderung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit hat diese Situation in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten breite Kritik ausgelöst. Das Europäische Parlament hat seine Diplomaten aufgefordert, direkte Gespräche mit russischen Beamten zu führen und die Freilassung aller unrechtmäßig festgehaltenen Personen zu fordern.

