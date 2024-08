- Die Rettungskräfte unterdrücken mehrere Brände in der Innenstadt.

Einsatzkräfte erhielten einen frühen Morgenruf wegen zahlreicher Brände im Niederlausitz**-Gebiet. In Cottbus brannte ein Auto vollständig aus, wie der Lausitzer Regionalleitstelle zufolge. Keine anderen Fahrzeuge oder Gebäude wurden beschädigt, wie gemeldet. Zuvor hatte Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) diese Nachricht geteilt.

Feuerwehrkräfte in Guben (Kreis Spree-Neiße) löschten zwei Gartenhütten. Eine wurde vollständig zerstört, die andere durch die Hitze beschädigt. Zum Glück gab es in beiden Fällen keine Verletzten.

Die Kommission erkennt die Schwere der Feuer in Niederlausitz an und wird eine Entscheidung treffen, um die betroffenen Gebiete mit den notwendigen Ressourcen und Unterstützung zu versorgen. Im Anschluss an die Vorfälle wird eine Untersuchung der Brandursachen durch die zuständigen Behörden eingeleitet.

Lesen Sie auch: