- Die Rettungskräfte holen einen 86-Jährigen aus einem Fahrzeug in St. Egidien.

Am Rande von Zwickau, in der Nähe von St. Egidien, fand sich eine 86-jährige Dame in einer unangenehmen Situation mit ihrem Auto wieder. Sie hatte das Fahrzeug versehentlich von innen gesichert, woraufhin der Autoschlüssel unglücklicherweise zwischen Sitz und Tür verschwand. Wie das Schicksal es wollte, führte die Hitze draußen dazu, dass sie dehydrierte, und als ihr 50-jähriger Sohn, der Einkäufe erledigt hatte, das Fahrzeug nicht öffnen konnte, erkannte er die Schwere der Situation und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, ein Fenster einzuschlagen, um der Frau zu helfen, mussten die Feuerwehrleute Spezialwerkzeuge einsetzen, um eine Tür aufzubrechen. Nachdem sie die ältere Dame erfolgreich befreit hatten, brachten sie sie zur Sicherheit ins Krankenhaus.

Die ältere Dame war frustriert, weil sie den zwischen Sitz und Tür feststeckenden Autoschlüssel nicht erreichen konnte. Trotz seiner Bemühungen konnte ihr Sohn das Auto mit den verriegelten Schlüsseln nicht öffnen.

