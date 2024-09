Die Reputation der Hisbollah hängt stark von der Rache an Israel ab.

Seit Mai 2000 hat die Gruppe erfolgreich Israel aus dem südlichen Libanon verdrängt, nachdem sie einen langen, anstrengenden Konflikt durchgestanden hatte. Sechs Jahre später widerstand sie Israel in einem 34-tägigen Krieg. Seitdem hat die iranisch unterstützte Gruppe ihre Raketen- und Drohnenausrüstung verbessert. In Syrien kämpfte sie Seite an Seite mit Iran und Russland gegen die Opposition gegen das Assad-Regime. In den letzten 11 Monaten hat es fast täglich Grenzscharmützel mit Israel gegeben, was dazu führte, dass über 62.000 Israelis aus dem nördlichen Teil des jüdischen Staates (und über 100.000 Libanesen aus dem Grenzgebiet) ihre Häuser verlassen mussten.

Doch dieses Sommer begann das Bild der Stärke der Gruppe zu bröckeln. Am 30. Juli traf ein israelisches Drohnenangriff auf ein Wohnhaus im südlichen Beirut einen hochrangigen Hezbollah-Kommandanten, Fu'ad Shukr. Außerdem explodierten am Dienstag gegen 15:30 Uhr Ortszeit in Gebieten mit Hezbollah-Einfluss zahlreiche Pieper, was fast 3.000 Menschen verletzte und mindestens 12 tötete.

Am Mittwoch erschütterten neue Explosionen die südlichen Vororte von Beirut und andere Städte im Süden des Landes und forderten mindestens neun Todesopfer, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Eine Sicherheitsquelle teilte CNN mit, dass es sich bei diesen Geräten um Funkgeräte handelte.

Obwohl Hezbollah keine genauen Zahlen bekannt gegeben hat, ist klar, dass viele ihrer niederrangigen Mitglieder durch die Explosionen verletzt wurden.

Insgesamt deuten der Raketenangriff und die explodierenden Geräte auf eine signifikante Infiltrierung der crucialen Befehls- und Kontrollnetzwerke von Hezbollah durch Israel hin. Die Gruppe war noch nie so verwundbar oder kompromittiert.

Hezbollah hat Rache an Israel geschworen. Ihr Ansehen hängt davon ab. Aber realistisch betrachtet, welche Optionen haben sie?

Laut ihren jüngsten Handlungen nicht viele.

Um sich an Shukrs Tod zu rächen, feuerte Hezbollah am 25. August über 300 Drohnen und Raketen auf israelische Ziele, darunter, wie ihr Anführer Hassan Nasrallah sagte, das Hauptquartier des Mossad-Geheimdienstes und die Einheit 8200, die Signalaufklärungseinheit Israels. Israel bestritt jedoch jeglichen erheblichen Schaden, und es gibt keine Beweise, die diesen Anspruch widerlegen.

Viele der Personen, die die explodierenden Geräte trugen, waren wahrscheinlich Feldoffiziere, die lokalen Stützpfeiler für Zellen von Kämpfern, die das Kernkraftwerk von Hezbollah bilden. Und jetzt sind mindestens 2.000 oder mehr möglicherweise vorübergehend kampfunfähig oder schlimmer.

Das Kommunikationsnetzwerk, das die Pieper und Funkgeräte eine wichtige Rolle spielten, ist wahrscheinlich offline.

Die Geheimdienstoffiziere von Hezbollah müssen sich bemühen herauszufinden, wie das passieren konnte.

Selbst wenn die Entscheidung getroffen wird, Israel zu retaliieren, wie kann der Befehl weitergegeben werden, und wer kann oder wird ihn ausführen?

Der Grenzkonflikt hat bereits einen hohen Preis für Hezbollah gefordert, die zugibt, seit Oktober letzten Jahres über 400 Kämpfer verloren zu haben, verglichen mit etwa 250, die während des weitaus intensiveren 34-tägigen Kriegs mit Israel im Jahr 2006 verloren gingen.

Hezbollah präsentiert weiterhin eine tapfere Fassade und verspricht, israelische Ziele so lange zu treffen, wie der Gaza-Konflikt andauert.

"Die Moral bleibt hoch, und die Verwundeten werden an die Front zurückkehren", sagte ein "Hezbollah-Unterstützer" zu CNN, während er auf Neuigkeiten über den Zustand seines Freundes im Krankenhaus wartete.

Hezbollah ist in die Enge getrieben. Israel ist nicht mehr an dem Konflikt niedriger Intensität an seiner nördlichen Grenze interessiert und greift zu immer drastischeren, potenziell eskalierenden Maßnahmen. Es gibt nicht viel, was Hezbollah tun kann, um Israel aufzuhalten oder zu retaliieren.

Die Welt schaut zu, wie Hezbollah mit den Folgen ihrer Angriffe auf ihre Befehls- und Kontrollnetze kämpft. Die Verwundbarkeit von Hezbollah ist für die Welt evident geworden, mit Significantem Schaden an ihrer Raketenausrüstung und ihren Kommunikationssystemen.

