Die Reduzierung von Lebensmittelabfällen ist gut für den Planeten und Ihren Geldbeutel. Hier erfahren Sie, wie Sie es effektiver machen können

Die Lebensmittelverschwendung belastet nicht nur unser persönliches Budget, sondern trägt auch zur anhaltenden Klimakrise bei. Die Menge an Wasser und Energie, die jedes Jahr in den USA durch nicht gegessene Lebensmittel verschwendet wird, würde ausreichen, um 50 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen, und die Menge an Treibhausgasen, die durch Lebensmittelabfälle entsteht, entspricht den Kohlendioxidemissionen von 42 Kohlekraftwerken, so ein Bericht der US-Umweltschutzbehörde aus dem Jahr 2021.

Bei uns zu Hause besteht das Hauptproblem darin, dass wir zu viele Lebensmittel kaufen und dann so viel wegwerfen, weil sie verderben, weil sie vermeintlich verderben, weil die Zutaten nicht unseren Vorlieben entsprechen" oder weil wir sie nicht zubereiten können, so ein Bericht der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine aus dem Jahr 2020 .

Es stimmt, dass es weit mehr Faktoren gibt, die zur Lebensmittelverschwendung im System beitragen, als nur unser Verbraucherverhalten. "Es ist ein viel größeres Problem als nur ein Verbraucherproblem", sagt Pamela Koch, außerordentliche Professorin für Ernährungserziehung am Teachers College der Columbia University.

Das bedeutet aber nicht, dass unsere persönlichen Bemühungen keinen Einfluss haben können. "Es gibt so viel, was die Verbraucher tun können", sagte Roni Neff, außerordentliche Professorin für Umweltgesundheit und -technik an der Bloomberg School of Public Health der Johns Hopkins University und eine der Mitverfasserinnen des Berichts der National Academies.

Der Prozess beginnt damit, zu erkennen, was wir wegwerfen und was dazu geführt hat", so Neff. "Wenn wir unsere eigenen Verhaltensmuster verstehen und wissen, was in unseren Haushalten vor sich geht", so Neff weiter, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, wie wir unser Umfeld so gestalten können, dass es so einfach wie möglich ist, Lebensmittelabfälle zu vermeiden.

Hier sind die Strategien der Experten, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und dabei noch ein paar Euro zu sparen.

Impulskäufe von Lebensmitteln eindämmen

Der erste Schritt beginnt mit brutaler Ehrlichkeit im Lebensmittelladen.

"Ich bin im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig und kann daher sagen, dass eine der Herausforderungen darin besteht, dass wir uns gesünder ernähren wollen, und wir haben die größten Visionen, wenn wir im Lebensmittelgeschäft all die Produkte sehen", so Neff. Es ist jedoch wichtig, realistisch zu sehen, was wir tatsächlich essen werden", und zu erkennen, dass die Verschwendung von Obst und Gemüse der Gesundheit nicht zuträglich ist.

Außerdem sind Zwei-für-Eins-Angebote für verderbliche Lebensmittel und andere Großeinkäufe nur dann gut für unser Budget, wenn wir alle Lebensmittel, die wir kaufen, auch wirklich verbrauchen. "Die Angebote verleiten uns dazu, mehr zu kaufen, als wir brauchen", so Neff. "Es ist keine Ersparnis, wenn wir es wegwerfen werden."

Bevor Sie eine Großpackung Hähnchenbrust oder eine überdimensionale Packung Blaubeeren in den Einkaufswagen legen, sollten Sie sich fragen, was Sie damit anfangen wollen. Genau hier kommt ein Essensplan ins Spiel.

Essensplanung und Resteverwertung

DiePlanung von Mahlzeiten kann für viele Familien eine schwierige Hürde darstellen, aber wie bei den meisten Gewohnheiten kann man mit ein paar Mahlzeiten pro Woche beginnen und sich von dort aus steigern. "Ein bisschen Planung spart letztendlich Zeit und Geld", so Koch. "Es ist eine kleine Investition, die sich auszahlt.

Koch schlägt vor, dass der Hauptkoch/die Hauptvorbereiterin der Mahlzeiten in jedem Haushalt damit beginnt, "über die kommende Woche nachzudenken und darüber, was in der Familie ansteht". Auf diese Weise plant sie, indem sie festhält, wie viele Mahlzeiten zu Hause gegessen werden und wie viele Verpflichtungen, wie Sport- und Musikübungen und Arbeitsreisen, die Mahlzeiten beeinflussen werden.

Es gibt einige Faktoren, die die Planung der Mahlzeiten erleichtern können.

Legen Sie sich einen Vorrat an "Grundzutaten" an, wie Koch sie nennt, die für mehrere Gerichte verwendet werden können, anstatt eine Zutat "nur für ein Rezept zu kaufen, das dann herumliegt, weil man nicht weiß, was man sonst damit machen soll". Wenn Ihre Familie Tex-Mex-Gerichte liebt, haben Sie Zutaten wie Tortillas, Zwiebeln, Salsa, Bohnen und Grundgewürze wie Kreuzkümmel, Oregano, Knoblauch und Chilipulver immer zur Hand, um ein Gericht zusammenzustellen.

Die Mentalität "einmal kochen, zweimal essen" erleichtert auch die Planung der Mahlzeiten. "Ich bin die Königin der Reste, denn das hilft direkt, die Lebensmittelverschwendung zu verringern, und ist sehr zeitsparend", sagt Koch. "Manchmal koche ich zwei Tage hintereinander, weil ich weiß, dass ich Reste haben werde".

Als Nächstes sollten Sie eine Bestandsaufnahme dessen machen, was Sie bereits vorrätig haben. Eine Liste mit allen Mahlzeitenbausteinen in der Speisekammer, wie Bohnen, Nudeln und Getreide in Dosen, und den Lebensmitteln im Gefrierschrank, wie Gemüse, Eiweiß und eingefrorene, portionierte Reste, erinnert Sie daran, was vorhanden und einsatzbereit ist. Wenn Ihnen keine Ideen für Mahlzeiten mehr einfallen, können Sie auf die Liste zurückgreifen.

Wenn Ihre Familie unter "Kühlschrankblindheit" leidet, wenn es um Essensreste und verfügbare Lebensmittel geht, sollten Sie diese Strategien ausprobieren, um zu sehen, was für Sie am besten funktioniert.

Halten Sie eine Rolle Malerband und einen Sharpie-Stift in der Küche bereit, um alle Behälter mit dem Datum zu beschriften, an dem sie gekocht wurden und in den Kühlschrank kamen. Wenden Sie die Regel "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" an, um die älteren Lebensmittel weiter vorne im Kühlschrank aufzubewahren, oder bestimmen Sie ein bestimmtes Regal für Lebensmittel, die zuerst gegessen werden.

Bringen Sie ein magnetisches Whiteboard gut sichtbar am Kühlschrank an, auf dem Sie die verfügbaren Reste und/oder Zutaten (z. B. frisches Obst und Gemüse) auflisten, die bis zu einem bestimmten Datum aufgebraucht werden sollten.

Technisch versierte Menschen können sich mit Apps wie Fridge Tracker, Fridge Hero und CozZo daran erinnern lassen, was sich in Ihrem Kühlschrank befindet und wann Sie die Reste aus dem Imbiss essen sollten.

Verstehen Sie, was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich bedeutet

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Datum auf Lebensmittelverpackungen ein festes, staatlich vorgeschriebenes Verfallsdatum ist. Neff erklärt, dass Datumsangaben wie "Mindesthaltbarkeitsdatum" und "Verfallsdatum" nicht bedeuten, dass das betreffende Lebensmittel plötzlich schlecht wird oder uns krank macht, wenn das Datum überschritten wird.

Mit Ausnahme von Säuglingsnahrung ist die Datierung von Lebensmitteln nicht gesetzlich vorgeschrieben, und diese freiwilligen Datumsangaben sind laut dem US-Landwirtschaftsministerium als Richtwerte für die Lebensmittelqualität und nicht für die Sicherheit gedacht.

"Da es sich um einen freiwilligen Standard handelt, ist er nicht einheitlich", so Neff, und deshalb können Begriffe wie "Verkaufsdatum", "Verfallsdatum" und "Mindesthaltbarkeitsdatum" für den Verbraucher verwirrend sein.

Mindestens haltbar bis" bedeutet, dass die Qualität nach diesem Zeitpunkt abnehmen kann", erklärt sie. Solange die betreffenden Lebensmittel ordnungsgemäß gelagert werden (d. h. unter Beachtung der richtigen Kühlempfehlungen) oder versiegelt und unbenutzt sind, besteht kein Grund, sie wegzuwerfen, sobald das Datum auf der Verpackung im Kalender vermerkt ist.

Kompostierung ist kein Freifahrtschein aus dem Gefängnis

Kompostieren ist keine Entschuldigung dafür, überschüssige Lebensmittel wegzuwerfen, warnen Experten. Kompost ist immer noch eine Form der Lebensmittelverschwendung, da er bereits investierte Ressourcen wie Arbeit, Wasser und Kraftstoff verschwendet, die für den Anbau, die Verarbeitung und den Transport der Lebensmittel aufgewendet wurden.

Aber es ist auch keine Zeitverschwendung. "Wenn man zu Hause kocht, gibt es immer noch eine Menge ungenutzter Essensreste". so Koch. "Kompostieren lohnt sich - es funktioniert auf vielen Ebenen."

Im Jahr 2018 wurden nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle kompostiert, anstatt auf einer Mülldeponie zu landen. Viele Städte in den USA bieten mittlerweile Kompostierungssammel- oder -abgabeprogramme für Haushalte an, die keine eigene Komposttonne unterhalten wollen.

"Wenn man Lebensmittel hat, die gut sind, sollte man einen Weg finden, sie zu essen", sagte Neff.

Während die meisten Tafeln keine Spenden von zubereiteten Lebensmitteln aus nicht kommerziellen Küchen annehmen, können Hausgärtner vielleicht frische Produkte spenden. Neff empfiehlt Ample Harvest, ein Register, das lokale Speisekammern findet, die überschüssige Produkte annehmen.

Casey Barber ist Lebensmittelautorin, Künstlerin und Herausgeberin der Website Good. Food. Geschichten.

Quelle: edition.cnn.com