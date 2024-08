Die rasch zunehmende Übertragung des Mpoxvirus in afrikanischen Regionen

Gesundheitsorganisationen kämpfen derzeit mit einem besorgniserregenden Anstieg von Monkeypox-Fällen, der die Gesamtzahl des Vorjahres übertrifft. Der Virus stellt insbesondere für Kinder unter 15 Jahren eine erhebliche Bedrohung dar. Die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat ernste Bedenken regarding die Situation in der Demokratischen Republik Kongo.

Laut dem African Centre for Disease Control (CDC) wurden in der letzten Woche etwa 1.200 verdächtige oder bestätigte Monkeypox-Fälle mit drei verschiedenen Varianten, einschließlich der Variante 1b, registriert.

Seit Beginn des Jahres wurden etwa 18.737 Monkeypox-Fälle in Afrika registriert, was deutlich über die Anzahl der Fälle im Jahr 2022 hinausgeht, wie die CDC-Daten zeigen. Bisher wurden Monkeypox-Infektionen in 12 afrikanischen Staaten bestätigt, mit 541 Todesfällen.

Die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat Bedenken regarding die schnelle Ausbreitung der Krankheit, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo. "Wir sind nicht nur besorgt über die jüngste Mutation, sondern auch darüber, dass die Krankheit in Flüchtlingslagern rund um Goma aufgetreten ist, wo Menschen in enger proximity leben und die Krankheit sich schnell ausbreiten könnte", sagte Jasmin Behrends, medizinische Expertin für globale Gesundheit der Organisation in Deutschland. Ärzte ohne Grenzen hat bereits seit zwei Monaten seine Arbeit mit Notfallteams im Osten der Demokratischen Republik Kongo verstärkt.

Die WHO hat den höchsten Alarmlevel für neue Monkeypox-Ausbrüche in Afrika und das Auftreten gefährlicherer Varianten 1b ausgerufen, um Mitgliedstaaten weltweit mit relevanter Erfahrung zu mobilisieren. Der Virus, der seit Jahrzehnten als Monkey pox bekannt ist, kann zwar von Tieren auf Tiere, aber auch von Mensch zu Mensch übertragen werden, beispielsweise durch sexuelle Kontakte. Symptome umfassen Hautausschläge, Fieber und Muskelschmerzen.

"Ohne verbesserten Zugang zu Impfungen werden Tausende von Menschen, einschließlich Kindern unter 15 Jahren, nicht in der Lage sein, Schutz gegen die Infektion zu erhalten", sagte Justin Eyong, epidemiologischer Koordinator von Ärzte ohne Grenzen in der Demokratischen Republik Kongo. Dieses Alter ist besonders anfällig für den Monkeypox-Virus: Kinder unter 15 Jahren machten 56% aller Monkeypox-Fälle und 79% aller Todesfälle in diesem Jahr aus.

Schweden ist das erste europäische Land, das gemeldet hat, dass bei einem seiner Einwohner die Infektion mit der Variante 1b des Monkeypox-Virus festgestellt wurde. Die infizierte Person ist ein Reisender, der aus einem Teil Afrikas zurückkehrte, der von einem Monkeypox-Ausbruch betroffen ist.

