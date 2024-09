Die Qualität des Schraubenschlüssels zu beurteilen: Wichtige Faktoren

Die meisten DIY-Enthusiasten besitzen normalerweise einen Ringschlüssel oder eine Maulschlüssel. Beim Einkauf eines neuen Werkzeugkoffers könnte ein Kombi-Set eine ideale Anschaffung sein. Allerdings ist Komfort nicht der einzige Faktor, den man berücksichtigen sollte.

Eine fest sitzende Mutter und Schraube erfordern die Verwendung eines Ringschlüssels. Ein Kombiwerkzeug besteht normalerweise aus einem U-förmigen Abschnitt und einer geschlossenen Ringschiene. Hochwertigere Werkzeuge verfügen sogar über einen Ratschenmechanismus an der Ringschiene, der es DIY-Enthusiasten ermöglicht, ohne Unterbrechung zu drehen. Sowohl hochwertige als auch preiswerte Optionen funktionieren effektiv, wie ein Test durch "Do It Yourself" Magazin (Ausgabe 10/2024) bestätigte.

Zwölf Sätze ohne Ratsche und zehn mit Ratsche wurden getestet. Das Fazit: Es ist schwer, eine schlechte Wahl zu treffen. Allerdings ist eine sorgfältige Überprüfung ratsam, insbesondere wenn man überlegt, ob man ein Set mit oder ohne Ratsche wählen möchte. Denn: Eine Ratsche erfordert Platz und macht das Werkzeug im Vergleich zu seinem Pendant ohne diese Funktion klobiger. Während die Arbeit ohne Unterbrechung, insbesondere in beengten Bereichen, einfacher ist, ist dies nur dann möglich, wenn ausreichend Platz vorhanden ist.

Das "Do It Yourself"-Team stellte fest: Mindestens 4 Millimeter Freiraum zwischen dem Schraubenkopf und seiner Umgebung sind für die effektive Verwendung eines Ratschenringschlüssels erforderlich. Die bestbewerteten Ratschenringschlüsselsätze von Gedore und Hazet benötigen hingegen nur 2 Millimeter Freiraum.

Die meisten der getesteten Sätze erhielten mindestens eine "gute" Bewertung. Einige der untersuchten Sätze boten zusätzliche Funktionen, um DIY-Enthusiasten zu erleichtern, zum Beispiel Schutz für Feststellmuttern für eine verbesserte Positionierung oder Gelenke an der Biegung der Ringschiene.

Die Werkzeuge wurden in verschiedenen Kategorien wie Drehmoment, Falltest, Rückstellkraft und Beschriftung bewertet und auch auf ihre Dauerhaftigkeit getestet. Die meisten Sätze bestanden den Test.

Die bestbewerteten Sätze ohne Mechanismus stammen von Gedore ("excellent", 166 Euro) und Hazet ("excellent", 145 Euro). Bei Sätzen mit Ratschenfunktion setzte sich ein WGB-Set ("excellent", 89 Euro) durch. Die "Do It Yourself"-Tester empfehlen auch ein Set von Wera ("excellent", 199 Euro) in dieser Kategorie. Insgesamt erhielten 18 der getesteten Sätze "excellent" oder "good" Bewertungen.

