Die Popularität von Pilzen boomt, aber auch die Vergiftungen, warnen Experten

"Als ich den Graben mähte, kam ich drei- oder viermal an ihnen vorbei und dachte: 'Mann, sehen die gut aus'", sagte der 55-Jährige und schloss die Augen, als er sich an diesen Tag erinnerte.

Seit Generationen sammelt die Familie Hickman Pilze. Im Gegensatz zu seinen Urgroßeltern, die studieren mussten, welche Pilze zum Verzehr geeignet waren, glaubte Hickman, einen Vorteil zu haben: Er zückte sein Smartphone, fotografierte die Pilze und lud das Bild auf ein Pflanzenbestimmungsprogramm hoch.

Laut seiner App handelte es sich um Riesenkugeln, eine essbare Sorte. Also brachte Hickman die kleinen beigen Pilze zu seiner Frau Tammy, die sich nicht traute, etwas aus dem Garten zu essen, und sie in Butter und Knoblauch anbratete und vorsichtig auf seine Tortellini legte.

Hickman fand sie köstlich - bis er etwa acht Stunden später das Gefühl hatte, dass er sterben würde.

Und das wäre er auch fast.

Pilze haben Konjunktur

Seit der Steinzeit gehen die Menschen auf Pilzsuche , aber Mykologen im ganzen Land stellen fest, dass das Interesse an diesem Hobby gestiegen ist und auch die Zahl der Vergiftungen deutlich zugenommen hat.

"Pilze sind gerade ziemlich angesagt", sagt Dr. Matthew Nelsen, Forscher am Negaunee Integrative Research Center des Field Museum in Chicago und Präsident der Illinois Mycological Association, einer Gruppe, die sich selbst als "Pilzliebhaber" bezeichnet.

Pilzmotive schmücken inzwischen alles Mögliche: Geschirrtücher, Pullover für Kleinkinder, Tischlampen. Aber wenn sich das Interesse über die Pilz-Stofftiere hinaus auf die echten Pilze ausdehnt, muss man wirklich vorsichtig sein.

"Viele der Anrufe, die wir erhalten, sind Kinder, die von der Hand in den Mund leben, aber wir haben auch Erwachsene, die glauben, sie wüssten, was sie tun", sagt Dr. Gregory M. Mueller, Vizepräsident für Wissenschaft im Botanischen Garten von Chicago und führender Experte für Pilzerhaltung, der für die staatliche Giftnotrufzentrale seines Landes berät. "Wir sehen, dass sie das nicht tun."

Von Januar bis Oktober gingen bei America's Poison Centers mehr als 7.250 Anrufe wegen möglicher Pilzvergiftungen ein, das sind 11 % mehr als im gesamten Jahr 2022, als es rund 6.500 Anrufe waren.

Allein in diesem Jahr haben die Giftnotrufzentralen in Ohio bis Oktober mehr als 260 Anrufe wegen Pilzvergiftungen erhalten, von denen 45 % in die Notaufnahme gingen und 33 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. In den letzten zwei Jahren sind die Anrufe bei den Ohio Poison Centers wegen möglicher Vergiftungen durch Pilze im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 25 % gestiegen, so JonathanColvin, Geschäftsführer des Drug & Poison Information Center in Ohio.

Colvin sagte, es sei nicht immer klar, ob die Anrufe wegen Pilzvergiftungen mit dem Sammeln von Pilzen zusammenhingen, aber diejenigen, die eine ernsthafte Behandlung wegen einer Leber- oder Nierenverletzung benötigten, berichteten, dass sie gesammelte Pilze gegessen hatten, die fälschlicherweise als essbare Sorten identifiziert wurden.

Letztes Jahr tätigten die Hickmans einen dieser Anrufe.

Ich weiß, dass dies das Ende ist".

Nach dem Pilzessen machten die Hickmans ihren üblichen langen Spaziergang. Acht Stunden später fing Bill an zu kotzen und konnte nicht mehr aufhören.

Er hatte das Gefühl, dass dies kein typischer Fall einer Lebensmittelvergiftung war.

"Du weißt doch, wie es ist, wenn man krank ist und es einem danach besser geht und man etwas schlafen kann? Nun, es ging einfach weiter", sagte er. Es gab keine Erleichterung. Seine Schmerzen waren unerträglich. Er fühlte sich extrem schwach.

"Es war furchtbar", sagte er.

Als es ihm nicht besser ging, eilte Tammy zurück, um die im Garten verbliebenen Pilze zu sammeln. Sie machte ein Foto und schickte es an den Giftnotruf. Die Mitarbeiter teilten ihr mit, dass sie glaubten, ihr Mann habe einen giftigen Pilz gegessen, und dass sie ihn sofort ins Krankenhaus bringen müsse.

Es stellte sich heraus, dass er einen Pilz gegessen hatte, der als zerstörender Engel bezeichnet wird. Ein Pilz enthält genug Gift, um einen Menschen zu töten; Bill hatte vier gegessen.

Als er sich nicht dagegen wehrte, ins Krankenhaus zu gehen, wusste Tammy, dass wirklich etwas nicht stimmen konnte. "Normalerweise ist er sehr hartnäckig", sagte sie.

In der Notaufnahme sagten ihr die Ärzte, sie solle anfangen, "Vorkehrungen zu treffen".

"Als ich das hörte", sagte Bill, "und ich wusste, wie ich mich fühlte, dachte ich: 'Ich weiß, das ist das Ende'".

Selbst Experten tun sich schwer, zu erkennen, was sicher ist

Selbst für Experten ist es schwierig, giftige von essbaren Pilzen zu unterscheiden, sagt der Mykologie-Dozent Rick Van de Poll. Er muss einige von ihnen unter dem Mikroskop untersuchen, um sicher zu sein, dass sie unbedenklich sind.

Als er diesen Monat durch das knackige Laub in Sandwich, New Hampshire, wanderte, suchten seine haselnussbraunen Augen ständig die Ritzen von Buchen und Birken ab. Seit fast 50 Jahren sucht er in den dunklen Ecken des Waldes nach Pilzperlen. Einige davon können auf dem internationalen Markt für Hunderte von Dollar verkauft werden.

An einem klaren Tag im Herbst dieses Jahres fand Van de Poll mindestens 35 Pilzsorten in einem Umkreis von nur 100 Metern von einer von Bäumen gesäumten Straße. Auf einem hohen Tisch ausgebreitet, sehen einige aus wie umgedrehte Regenschirme mit dunklen, der Sonne zugewandten Zentren. Andere sind winzig und haben eine leuchtend orangefarbene Unterseite. Einige sind senfgelb mit einem Fächer aus dunklen Kiemen.

Einige sind essbar, andere sind giftig.

Um in New Hampshire gesammelte Pilze zu verkaufen, muss man sich zertifizieren lassen, aber Van de Poll sagt, er habe beunruhigende Entdeckungen gemacht.

"Ich habe giftige Pilze aus den Regalen genommen", sagte Van de Poll. "Wir versuchen, das zu korrigieren."

Er bietet Kurse an, um den Leuten zu helfen, zu erkennen, welche Pilze essbar sind, aber wenn es sich nicht um ein allgemeines Thema handelt, unterrichtet er nur im persönlichen Gespräch. Es ist zu kompliziert, Pilze online zu identifizieren, und obwohl Apps hilfreich sind, sollten sie nicht verwendet werden, um zu bestimmen, ob etwas essbar ist, sagte er. Farbe und Struktur können helfen, aber die Menschen müssen alle ihre Sinne einsetzen, auch den Geruchssinn, um festzustellen, welche Pilze sicher zu essen sind, sagte er.

Dr. Kathy LeSaint, Ärztin in der Notaufnahme von San Francisco, sagte, dass es selbst mit moderner Technologie schwierig sei, einen essbaren Pilz zu identifizieren. Sie erinnert sich nur zu gut an einen Zeitraum von mehreren Wochen im Jahr 2016, als in der Bay Area 14 Patienten durch Pilze vergiftet wurden.

Nicht alle Fälle standen im Zusammenhang, wie LeSaint in ihrem Beitrag für die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention feststellte, aber sie hatten alle einen gemeinsamen Nenner: Todeskappenpilze. Die Todeskappen und die Zerstörungsengel, wie die, die Hickman gegessen hat, gehören zur gleichen Gattung, Amanita.

Von den mehr als 5.000 Pilzarten sind etwa 50 für den Menschen giftig, wie Untersuchungen zeigen. Die Todeskappen und verwandte Arten, die das gleiche Gift enthalten, sind für die meisten Todesfälle durch Pilzvergiftungen verantwortlich.

In den Fällen in der Bay Area überlebten alle Patienten den Verzehr von Knollenblätterpilzen, so LeSaint, aber drei von ihnen benötigten eine Lebertransplantation. Ein Kind, das eine Lebertransplantation erhielt, entwickelte außerdem dauerhafte neurologische Probleme.

"Die Kosten einer schweren Vergiftung und des möglichen Todes sind sehr real", sagte LeSaint.

"Das Besondere an den Amanita-Arten ist, dass sie nicht alle gleich aussehen, was ein Problem darstellt", sagte sie. Ein Foto, das an eine App geschickt wird, ist nur aus einer Perspektive aufgenommen, während alle Winkel berücksichtigt werden müssen. "Selbst in den Büchern wird ein Totenkopf vielleicht auf eine bestimmte Weise beschrieben, aber er kann ein ganzes Spektrum von Farben haben, und nicht alle sehen genau gleich aus." Van de Poll, der Ausbilder aus New Hampshire, sagt, dass er trotz der Gefahren das Sammeln von Pilzen sehr empfiehlt.

"Pilze haben eine Menge fantastischer gesundheitlicher Vorteile", sagte er. Die Forschung zeigt, dass Pilze eine gute Quelle für Vitamin D sind und wenig Natrium enthalten. Sie können einen gesunden Darm stimulieren, ein gesundes Immunsystem unterstützen, das Krebsrisiko senken, einen niedrigen Cholesterinspiegel fördern und die Gesundheit des Gehirns schützen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, gibt Van de Poll Anfängern diesen Rat: "Lernen Sie nur eine Handvoll, die Sie leicht identifizieren können", und ziehen Sie immer wieder Experten zu Rate.

"Fragen Sie immer jemanden, dem Sie vertrauen, der mehr weiß als Sie selbst und von dem Sie glauben, dass er eine zuverlässige und sichere Antwort geben kann", sagt er.

LeSaint, die Ärztin in der Notaufnahme, rät den Pilzsuchern, immer äußerst vorsichtig zu sein.

"Wir wollen nicht sagen, dass sie es nicht tun sollen, aber wir ermutigen die Leute immer, mit jemandem zu gehen, der sich mit der Identifizierung von Pilzen auskennt", sagte sie. "Fehler können passieren, und die Folgen können tödlich sein."

Ein experimentelles Gegengift

Bill Hickman hätte einen Experten gebrauchen können, als er im September 2022 seinen giftigen Pilz sammelte. Weil seine Leber und seine Nieren zu versagen drohten, überwies ihn sein örtliches Krankenhaus an die Universitätsklinik in Cleveland.

Dr. Pierre Gholam, ein Hepatologe am Universitätskrankenhaus, der bereits Dutzende von Menschen mit Pilzvergiftungen behandelt hat, half bei der Beschaffung eines experimentellen Gegenmittels.

"Es ist zwar nicht von der FDA zugelassen, aber es scheint sehr wirksam zu sein", sagte er.

Das Gegenmittel, ein Extrakt aus einer Mariendistelpflanze namens Silibinin, muss schnell verabreicht werden, um die Auswirkungen der Gifte auf die Leber zu bekämpfen.

"Je früher, desto besser, und idealerweise nicht später als 72 Stunden nach der Einnahme des Giftes", so Gholam.

Gholam hat festgestellt, dass Silibinin bei 30 bis 50 % der Patienten hilft, und er hofft, dass es für Krankenhäuser in größerem Umfang zur Verfügung steht. Wenn sich das Klima erwärmt, die Pilzsaison sich ausweitet und mehr Menschen auf die Suche nach Pilzen gehen, werden die Krankenhäuser es vielleicht brauchen.

Gholam hat dieses Jahr bereits 11 Menschen mit Pilzvergiftungen behandelt. Die Fälle traten früher auf als sonst, sagte er, aber es gab keine Todesopfer.

Hickman hat das Gegenmittel gerade noch rechtzeitig bekommen. Obwohl es nicht bei jedem wirkt, hat es ihn gerettet.

Ein Video von ihm im Krankenhaus zeigt den normalerweise fitten Hickman, wie er in seinem Krankenhauskittel langsam den Flur entlanggeht. Er schleppt seinen Infusionsstab mit sich, Tammy an seiner Seite, die ihn ermutigt.

Er sagt, es habe mindestens sechs Monate gedauert, bis er sich körperlich und geistig wieder wie er selbst fühlte.

Es verschlägt ihm immer noch die Sprache, wenn er darüber spricht.

"Es waren viele Menschen daran beteiligt, mich zu retten", sagt er, und seine Stimme versagt.

Das Paar war so dankbar, dass Tammy dem Personal des Universitätsklinikums Körbe mit bunten, pilzförmigen Keksen schenkte.

"Dass alles so gut geklappt hat, war einfach ein Wunder. Für mich war es einfach ein Wunder", sagte sie.

In dem Jahr, in dem Hickman erkrankt ist, hat sich sein Interesse an Pilzen noch verstärkt. Allerdings fotografiert er sie eher, als dass er sie sammelt.

"Ich sehe überall Pilze, und sie faszinieren mich", sagt Hickman.

Eine Tätowierung schlängelt sich seinen Arm hinauf, beginnend an der Stelle, an der ihm die Ärzte das Gegenmittel eingeflößt haben. Es endet mit einer Zeichnung von vier kleinen Pilzen und der Mariendistel, die ihn gerettet hat.

"Ich habe jetzt mehr Bücher über Pilze als je zuvor in meinem Leben", sagte Hickman. "Aber ich werde nie wieder einen essen. Neulich habe ich welche gefunden, meine App sagte mir, sie seien essbar, und ich sagte zu ihr: 'Das glaube ich dir nicht.' "

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie einen giftigen Pilz gegessen haben, rufen Sie die Poison Help Line der Health Resources and Services Administration unter 1-800-222-1222 an oder besuchen Sie poisonhelp.org, um weitere Informationen zu erhalten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com