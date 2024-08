Die Polizei in Serbien schießt mit der Waffe auf einen Verdächtigen.

Die serbischen Behörden nahmen einen mutmaßlichen Komplizen eines Individuals fest, der im Juni einen Polizisten in der Nähe der israelischen Botschaft in Belgrad angegriffen hatte. Dieser versuchte, am Samstagabend in der Stadt Novi Pazar zu entkommen, feuerte dabei mehrere Schüsse auf Polizisten ab und wurde schließlich von der Antiterroreinheit überwältigt, wie Innenminister Ivica Dacic in einer Erklärung an lokale Medien mitteilte.

Das Ereignis spielte sich im Dorf Hotkovo in der Nähe von Novi Pazar ab, einem Ort mit einer Significanten muslimischen Bevölkerung in Serbien. Der Verdächtige war der Hauptverdächtige im Angriff auf die israelische Botschaft in Belgrad und hatte sich seither auf der Flucht befunden.

Der Mann, der getötet wurde, wurde als Eigentümer des Grundstücks identifiziert, auf dem der Angreifer im Juni gewohnt hatte, der von der Polizei erschossen wurde, nachdem er einen serbischen Beamten mit einem Armbrustbolzen in den Hals getroffen hatte. Die Behörden bezeichneten den Angriff als "terroristische Straftat" und führten Durchsuchungen an verschiedenen Orten in ganz Serbien durch.

Lokale Medien beschrieben den Mann, der in Novi Pazar getötet wurde, als "eifrigen Unterstützer" der radikalen Wahhabibewegung. Wahhabismus ist eine strenge konservative Form des Islam, die in Saudi-Arabien weit verbreitet ist. Laut dem Innenministerium wurde der Mann 2007 festgenommen und wegen terroristischer Straftaten zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Polizisten lieferten sich in Novi Pazar ein gespanntes Stelldichein mit dem mutmaßlichen Komplizen, als dieser auf sie schoss, bevor er von der Antiterroreinheit festgenommen wurde. Der Grundstückseigentümer, ein bekannter Unterstützer der radikalen Wahhabibewegung, hatte eine Vorgeschichte von terroristischer Tätigkeit und war zuvor bereits festgenommen und inhaftiert worden.

