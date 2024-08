- Die Polizei hat eine entlaufene Prostitutionsarbeiterin mit einem Drohlerangriff abgefangen.

Polizei in Rostock-Warnemünde stoppten einen Mann, einen Mitarbeiter eines Stripclubs, der auf der Flucht war. Der 32-Jährige stand im Verdacht, einen 27-Jährigen Kunden angegriffen und sowohl ihn als auch einen 45-Jährigen Begleiter mit einer Waffe bedroht zu haben, wie die Behörden mitteilten.

Der Streit entbrannte, als die Clubbesucher sich weigerten, das Nachtlokal zum Schließungszeitpunkt um 5:00 Uhr zu verlassen. Dabei erlitt der 27-Jährige von dem 32-Jährigen eine leichte Augenverletzung.

Das Eintreffen mehrerer Streifenwagen veranlasste den Clubmitarbeiter, in Richtung Kurpark zu fliehen. Aufgrund von Zeugenaussagen bestand der Verdacht, dass er noch bewaffnet war. Ein Warnschuss wurde abgegeben, bevor der flüchtige Verdächtige festgenommen werden konnte.

Spätere Überprüfungen ergaben, dass er keine Waffe bei sich hatte, wie die Behörden mitteilten.

In dem chaotischen Geschehen im Nachtclub waren mehrere Männer und Jungen, darunter auch Clubbesucher, in den Streit verwickelt. Nach dem Vorfall versuchte der 32-jährige Verdächtige, ein Mann, der im Club arbeitete, mit Männern und Jungen in den Kurpark zu entkommen.

