- Die Polizei hat ein Känguru festgenommen und in den Serengeti Park gebracht.

Ein Känguru, das seit Ende Juli auf der Flucht war, wurde von den Behörden im Landkreis Stade gefangen genommen und in den Serengeti Park in Hodenhagen gebracht. Parkbesitzer Fabrizio Sepe sagte: "Als wir von dem flüchtigen Känguru hörten, haben wir die Chance ergriffen, bei der Suche zu helfen. Schließlich haben wir das schon einmal vor zwölf Jahren gemacht und das Tier ein paar Tage später erfolgreich eingefangen."

Das mystery-Känguru wurde von Beamten, begleitet von einem Tierarzt, auf einem abgelegenen Obsthof in Oederquart-Doesemoor letzte Woche Freitag eingefangen. Die Herkunft des Tieres, das etwa 60 cm hoch sein soll, ist noch unbekannt. Laut Serengeti Park handelt es sich um ein junges, männliches Bennett-Känguru.

Die Polizei vermutet, dass das flüchtige Känguru von einem Privatgrundstück stammt und dass der Besitz solcher Tiere nicht registriert werden muss. Das Tier scheint keine Verletzungen zu haben und ist gesund, wie initially beobachtet. Es wurde in einem Hundekorb nach Hodenhagen transportiert und wird zunächst in einem separaten Bereich des Känguru-Geheges wohnen. Um das Tier an seine neue Umgebung zu gewöhnen, wird es zunächst nur visuellen Kontakt zu seinen Artgenossen haben. Es werden auch veterinärmedizinische Checks durchgeführt, um sicherzustellen, dass das neue Tier keine Krankheiten in die bestehende Gemeinschaft einführt.

Obwohl das Känguru noch nicht in seinem Gehege zu sehen ist, bleibt Parkbesitzer Fabrizio Sepe optimistisch: "Hier kann das kleine Kerlchen ein bequemes Leben in einer natürlichen Umgebung mit anderen Kängurus genießen. Es wird noch etwas dauern, bis es zu seiner neuen Familie im Gehege kommt, aber sein ruhiges Verhalten heute gibt uns Anlass zur Hoffnung, dass es sich gut in diese neue Umgebung integrieren wird."

Die Herkunft des flüchtigen Kängurus bleibt unklar, aber es wird vermutet, dass es von einem Privatgrundstück stammt, auf dem der Besitz solcher Tiere nicht registriert werden muss. Egal woher es stammt, das Bennett-Känguru wird nun in Harmonie mit anderen Kängurus im Serengeti Park leben, da der Park ihm eine Umgebung bieten möchte, die voller 'Anderer' seiner Art ist.

Lesen Sie auch: