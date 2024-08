- Die Polizei benutzt Schallschlagwaffen gegen einen aufgeregten 37-Jährigen.

Am Samstagabend kam es in Obrigheim zu einem Zwischenfall, bei dem die Polizei in der Region Bad Dürkheim einen 37-jährigen Mann mit einem Taser niederringen musste. Dies gab die Polizeiinspektion Grünstadt am Sonntag bekannt. Der Mann, der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, zeigte bei der Kontrolle aggressive Verhaltensweisen und reagierte mit beleidigenden Äußerungen und Drohungen, als er aufgefordert wurde, auf dem Bürgersteig zu bleiben. Die Einsatzkräfte setzten daraufhin das Elektroschockgerät ein und nahmen den Mann fest. Er wurde in eine spezialisierte Einrichtung gebracht.

Laut Polizei bestand die Möglichkeit, andere Maßnahmen zu ergreifen, bevor das Taser eingesetzt wurde. Obwohl der Mann in eine spezialisierte Einrichtung gebracht wurde, könnten zusätzliche therapeutische Maßnahmen erforderlich sein, um seine Suchtprobleme in den Griff zu bekommen.

