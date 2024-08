- Die Person wurde schwer verletzt, nachdem sie von einem Traktor getroffen wurde.

Ein 63-jähriger Mann wurde in Esslingen am Neckar von einem Traktor überrollt und schwer verletzt. Laut Polizeibericht arbeitete der Mann am Samstag auf einem steilen Hang mit dem Traktor. Er hatte den Traktor angehalten und war ausgestiegen, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen setzte sich das Fahrzeug jedoch wieder in Bewegung. Der Mann versuchte noch, es zu stoppen, wurde jedoch selbst von dem fahrenden Traktor erfasst. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

