Die Passagiere hofften, dass dieser "Zeitreise"-Flug ihnen zwei Silvestertage bescheren würde - aber sie kamen im falschen Jahr an

Der Flug UA200 sollte ursprünglich am 1. Januar 2024 um 7.35 Uhr in Guam starten und am 31. Dezember 2023 um 18.50 Uhr in Honolulu, Hawaii, landen - eine Reise durch die Zeitzonen, die die Passagiere ein Jahr zurückbringt.

"Man lebt nur einmal, aber man kann Silvester zweimal feiern!" hatte United Airlines Anfang der Woche getwittert. In einem separaten Instagram-Post über den Flug UA200 hieß es: "Zeitreisen sind real."

Zeitzonensprünge zu Silvester sind keine neue Praxis - jedes Jahr bieten eine Handvoll Flüge den Passagieren die Möglichkeit, ihre Silvesterfeierlichkeiten zu wiederholen, wobei die Besatzungen der Fluggesellschaften den Anlass manchmal mehrmals auf einer einzigen Strecke feiern.

Doch die Passagiere von UA200 wurden enttäuscht. Der Flug hatte Verspätung - schließlich verließ er Guam am 1. Januar um 13.49 Uhr und kam am 1. Januar um 12.34 Uhr in Honolulu an, wodurch der Countdown verpasst wurde.

Mehrere Passagiere beschwerten sich daraufhin auf X, ehemals Twitter.

"Tolle Idee, schade, dass sie sich verspätet hat! Ich hätte diesen Flug nehmen sollen. Das doppelte neue Jahr findet nicht mehr statt", schrieb eine Person unter den ursprünglichen Tweet von United Airlines.

"Ich habe diesen Flug extra gebucht, damit ich das machen kann", lautete ein anderer Kommentar. "Ich habe eine Verspätungsbenachrichtigung erhalten und wir werden nicht vor dem 1.1. ankommen.

Die Fluggesellschaft reagierte auf X und bot den Passagieren Unterstützung bei der Umbuchung an.

Passagiere anderer pünktlicher Flüge hatten mehr Glück - zum Beispiel der Flug CX872 von Cathay Pacific, der am 1. Januar um kurz nach 1 Uhr in Hongkong abflog und am 31. Dezember um 20.22 Uhr in San Francisco ankam, und der Flug NH106 von All Nippon Airways, der am 1. Januar um 12.48 Uhr in Tokio abflog und am 31. Dezember um 17.12 Uhr in Los Angeles landete.

