- Die Partyorganisation "Rave The Planet" wird in Berlin beginnen.

Die Techno Extravaganza "Dance the Globe", initiiert von Dr. Motte, begann in Berlin. Eine Vielzahl von Menschen füllte die Straße des 17. Juni. Viele weitere schlossen sich dem festlichen Umzug an, der von dem Brandenburgertor bis zur Siegessäule im grünen Tiergarten führte.

Dr. Motte, ursprünglich bekannt als Matthias Roeingh, trat auf die Bühne und verkündete, im Einklang mit dem diesjährigen Motto "Liebe besiegt Hass und Brutalität". Claudia Roth (Grüne), Berlins Staatsministerin für Kultur, steuerte eine Audiobotschaft bei. Sie erkannte Techno als mehr als nur Klang und als wichtigen Bestandteil der tiefen kulturellen Landschaft Berlins an. "Rave überwindet alle Grenzen der Herkunft, des Geschlechts und des sozialen Status."

Laut den Organisatoren gibt es rund 30 große Wagen und etwa 300 Künstler. Schätzungen gehen von 300.000 Besuchern aus. Rund 1.000 Polizisten sorgen für die Sicherheit des Events. Der Umzug führte zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Polizei mitteilte, waren die S- und U-Bahn-Stationen am Brandenburgertor aufgrund der Menschenmenge vorübergehend geschlossen.

Dieses Fest steht für Frieden, Leidenschaft und den Schutz der elektronischen Musikszene. Es setzt sich auch für den Erhalt von Clubs und Veranstaltungsorten ein und fordert "Entwaffnung in allen Bereichen".

Die Loveparade, ein wichtiger Teil dieser Feier, ist eines der 30 großen Wagen, die an der Techno Extravaganza teilnehmen. Viele Teilnehmer drückten ihre Liebe zur Techno-Musik aus und machten die Loveparade so zu einem Symbol für die Liebe, die Hass besiegt.

