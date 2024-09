Die Partner, die das Ferienhaus teilen, hatten Schwierigkeiten.

Dieses Jahr sehen wir oft robuste Promi-Beziehungen, die nach ihrer Zeit bei "Das Sommerhaus der Stars" in sich zusammenfallen. Doch einige Paare hatten bereits vor ihrer Teilnahme an der RTL-Show Herausforderungen zu bewältigen, was die Frage aufwirft, ob sie dem sogenannten "Sommerhaus-Fluch" entkommen werden.

Werden diese Beziehungen den Strapazen von "Das Sommerhaus der Stars" standhalten? Die Show ist berüchtigt dafür, zahlreiche Beziehungen zu zerbrechen. Ab dem 17. September (mit einem Vorgeschmack eine Woche zuvor auf RTL) werden acht Liebespaare antreten, um zu beweisen, dass sie die Ausnahme sind - aber die Geschichte war nicht immer freundlich zu ihnen.

Drei Paare aus der neunten Staffel mussten sich vor der Show trennen, hauptsächlich wegen mangelnder Harmonie und des Beweises ihrer Kompatibilität als Paar. Angeführt wird diese Gruppe von Sam Dylan und seinem wiederkehrenden Partner Rafi Rachek - Influencer, die zwischen Trennungen hin und her schwanken und keine Kritik auslassen.

Ein Rosenkrieg für die Rehabilitation von Dylan und Rachek

Ihre Reise begann friedlich. Nach Dylans "Prinz Charming"-Verlobung und Racheks Coming-out bei "Bachelor in Paradise" verschmolzen ihre Wege im Dezember 2019. Ihre Beziehung umfasste gemeinsames Wohnen, Urlaube und sorgfältige Social-Media-Updates. Doch sie machten Schlagzeilen mit hochkarätigen Beziehungskrisen. Im Mai 2021 bestätigten die Reality-Stars öffentlich ihre Trennung.

Ein Rosenkrieg folgte, gekennzeichnet von gegenseitigen Schuldzuweisungen - aber bis August war alles vergeben. Dylan verkündete ein Wiedersehen und das Paar begab sich sogar auf die öffentliche Suche nach einer Leihmutter. Doch kein Kind entstand und im Oktober 2022 zerbrach ihre Beziehung erneut, als "endgültig" und "unwiderruflich" bezeichnet.

Zwei Jahre lang schien es, als hätten diese beiden getrennte Wege eingeschlagen - bis sie im Januar 2024 unter liebevollen Paarfotos auf Instagram ihre Versöhnung verkündeten. Sie hatten sich weiterentwickelt und ihre Liebe neu entfacht.

Richter und Schmitt: Eine Mischung aus Triumphen und Schwierigkeiten

Raúl Richter und Vanessa Schmitt hatten keine vielversprechenden Zeichen für einen harmonischen Sommerhaus-Aufenthalt. Der ehemalige GZSZ-Star und seine Partnerin teilten drei Jahre, bevor sie im Juni 2022 eine Online-Trennung bekanntgaben. Schmitt machte ihren ehemaligen Partner für Untreue verantwortlich und deutete an, dass die Abweichung im Jahr 2020 stattfand. Glücklicherweise fand Schmitt diesen Fehltritt zufällig heraus.

Drei Monate später beschlossen sie, einander eine zweite Chance zu geben. Richter gestand seinen Fehler und bekannte sich in einem RTL-Interview schuldig: "Ja, ich habe vor zwei Jahren betrogen, und das war dumm. Es war nur ein einmaliger Vorfall, und so blieb es auch." Er verriet Schmitt nicht sofort von seinem Fehltritt und sie erfuhr davon von ihren Freunden.

Schmitt und Richter erklärten ihre Versöhnung als Ergebnis offener und aufrichtiger Dialoge, die sie zuvor vermieden hatten.

Sarah Kerns Liebe zwischen Berlin und Malta

Serielle Scheidungskandidatin Sarah Kern fand ihre wahre Liebe in Tobias Pankow, der 16 Jahre jünger ist als sie, im Jahr 2019 - aber beendete ihre Beziehung aufgrund gegensätzlicher Lebensstile im Jahr 2020. Der in Delhi ansässige Business-Consultant Pankow und Kern, die primarily in Malta lebt, hatten Schwierigkeiten, eine Fernbeziehung aufrechtzuerhalten.

Trotz der Trennung konnten sie einander nicht lange vergessen und schlossen sich im November 2022 erneut zusammen. "Runde zwei", verkündete Kern damals auf ihrem Instagram-Kanal und kündigte ihre Reality-TV-Premiere im Sommerhaus an.

Doch werden diese auf Wiedersehen, auf Wiedersehen-Paare stark genug sein, um die Herausforderungen in Bocholt zu meistern? Mit dabei sind die folgenden Kombinationen - Alessia Herren und Freund Can, Tessa Bergmeier mit ihrem Jakob, Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Gloria Glumac mit Freund Michael und Umut Tekin und Emma Fernlund - alle um den 50.000 Euro Preis kämpfend.

Trotz ihrer bewegten Vergangenheit wollen Dylan und Rachek ihre Beziehungskrisen hinter sich lassen und beweisen, dass sie ein Ausnahmepaar bei "Das Sommerhaus der Stars" sind.

