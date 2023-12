Die Pariser Politik gerät wegen des Einwanderungsgesetzes ins Wanken

Nach einigem Händeringen und Würgen verabschiedete die französische Nationalversammlung ein strengeres Einwanderungsgesetz. Die Folgen: Die Verfassungsmäßigkeit von Präsident Macron wird überprüft, Le Pen hegt böse Absichten und Minister drohen mit Rücktritt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert eine Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit eines gerade verabschiedeten Einwanderungsgesetzes, das in seinem Lager für Kontroversen gesorgt hat. „Der Präsident wird einen Verfassungsrat einberufen und der Verfassungsrat wird entscheiden, was passiert“, sagte Premierministerin Elisabeth Boyne gegenüber France Internationale in Paris. Macron selbst hofft, den Rechtsstreit heute Abend im Fernsehen kommentieren zu können.

Born wies auf mögliche Widersprüche hin: „Wenn jemand zum Beispiel einen Kanadier oder einen Japaner heiratet, der nicht gut Französisch spricht, dann kann er nicht nach Frankreich kommen. Ich glaube nicht, dass diese Situation so weitergehen kann.“

Die Regierung hofft, durch das Projekt die Einwanderung besser kontrollieren und die Integration verbessern zu können. Allerdings war der verabschiedete Gesetzestext deutlich restriktiver als ursprünglich vorgesehen. Die fließende Bevölkerung soll später als bisher Sozialleistungen wie Wohngeld und Familienzuschüsse erhalten. Das Parlament wird über jährliche Einwanderungsquoten diskutieren. Darüber hinaus wird auch der Straftatbestand des illegalen Aufenthalts wieder eingeführt, der 2012 unter dem sozialistischen Präsidenten François Hollande abgeschafft wurde. Auch Doppelstaatler, die Straftaten gegen Polizeibeamte begehen, sollen ihre französische Staatsbürgerschaft verlieren.

Eine der zentralen Maßnahmen im Plan der Regierung besteht darin, Einwanderern, die zuvor ohne Aufenthaltsdokumente in Berufen mit Personalmangel gearbeitet haben, befristete Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen, die Form wird jedoch stark eingeschränkt.

Seit den Parlamentswahlen im Juni 2022 verfügt Macrons Mitte-Lager nicht mehr über die absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung, sodass ihre Projekte auf die Stimmen der Opposition angewiesen sind. Die zentristische Regierung suchte in einem Ausschuss nach einem Kompromiss, nachdem der linke Block, die konservativen Republikaner und die rechte National Alliance den Gesetzestext letzte Woche vor einer Plenardebatte in der Nationalversammlung abgelehnt hatten. Um die Zustimmung der Konservativen zu gewinnen, machte sie ihnen erhebliche Zugeständnisse. Der Widerstand kam damals auch aus den eigenen Reihen.

Regierungsmitglieder erwägen Rücktritt

Vierzehn Mitglieder des parlamentarischen Vermittlungsausschusses erarbeiteten innerhalb weniger Stunden den nun verabschiedeten Text. Präsident Emmanuel Macron nutzte private Telefonanrufe, um Druck auf die Menschen auszuüben, schnell zu einem Kompromiss zu gelangen.

In der Nationalversammlung stimmten letztlich 349 Abgeordnete für den Text, während 186 dagegen stimmten. Etwa ein Viertel des Regierungslagers stimmte dagegen. Mindestens drei Mitglieder der linken Regierung erwägen ihren Rücktritt, hieß es aus Ministeriumskreisen. Bone erklärte jedoch, dass es im Regierungslager keine Krise geben könne. Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtspopulistischen Fraktion, erklärte das Gesetz zu einem „ideologischen Sieg“, weil es „nationale Prioritäten“ widerspiegele.

Der französische Verfassungsrat ist, ähnlich wie das deutsche Bundesverfassungsgericht, für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Gesetzen und Vorhaben zuständig. Überprüft die Kommission die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes vor dessen Inkrafttreten, fällt die Entscheidung innerhalb von dreißig Tagen, in dringenden Fällen innerhalb von acht Tagen. Wenn Macron noch vor Weihnachten eine Sitzung des Verfassungsausschusses einberuft, dürfte im Januar klar sein, ob er das Gesetz in seiner jetzigen Form zum Inkrafttreten bringen kann oder ob Verbesserungen nötig sind.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de