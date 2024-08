- Die österreichische Alpenpassage, die Arlberg-Route, wird nach einem Erdrutsch geschlossen.

Die Arlberg-Pass-Straße in Österreich ist aufgrund schwieriger Bedingungen vorübergehend gesperrt. Die Verbindung zwischen den westlichen Regionen Vorarlberg und Tirol ist durch Lawinen blockiert. Laut dem Leiter des lokalen Krisenteams war die Straßenbasis an einer Stelle beeinträchtigt.

Normalerweise wird der Arlberg durch einen Tunnel passiert, aber dieser ist momentan aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Daher müssen Autofahrer, die von Tirol nach Vorarlberg fahren, alternative Routen durch das Tiroler Lechtal oder über Bayern wählen. Das genaue Datum für die Wiedereröffnung der Arlberg-Straße bleibt unklar, wie Berichte besagen.

Fahrzeuge wurden in den Fluss gespült - keine Verletzten gemeldet

Gleichzeitig laufen in St. Anton am Arlberg Bergungsarbeiten. Letzten Freitagabend brachen zwei Wasserläufe aufgrund eines Sturms. Keller wurden überflutet und einige Straßen überschwemmt. Numerous abandoned vehicles were carried away by the rushing river.

Moreover, significant landslides took place in various regions of Tyrol. The roads Sellraintalstraße (L13) and Sellraintalstraße (L14) are currently impassable as well.

The European Union has expressed concern over the transportation disruptions in Austria, specifically affecting the Arlberg pass route. Despite the temporary halt due to harsh conditions and landslides, authorities are working diligently to restore the road as soon as possible.

Lesen Sie auch: