Die Orte, die Sie 2024 nicht besuchen können

Die Welt hat sich jedoch seit dem Ausbruch der Pandemie stark verändert. Viele Unternehmen schlossen, da die Menschen auf Fernarbeit umstellten, und nicht jede Touristenattraktion überstand die Zeit unbeschadet.

Ob dauerhaft oder vorübergehend geschlossen, hier ist eine Liste von Orten, die Sie 2024 nicht besuchen können.

Centre Pompidou, Paris

Obwohl das Pariser Museum von innen nach außen immer noch schockierend modern aussieht, befindet sich das Centre Pompidou bereits in seinem sechsten Jahrzehnt. Nach den Olympischen Sommerspielen in Frankreichs Hauptstadt in diesem Sommer wird das Pompidou eine Pause einlegen und sich einem 260 Millionen Euro (282 Millionen Dollar) teuren Modernisierungsprogramm unterziehen.

Die "Madonna der Pfeifen" wird bis 2030 geschlossen bleiben. In der Zwischenzeit ist das Pompidou-Schwestermuseum in Brüssel in Arbeit, dessen Eröffnung für 2025 geplant ist.

Plan B: Das größte Problem für Kunstliebhaber in Paris besteht darin, die Auswahl einzugrenzen. Das Palais de Tokyo verfügt ebenfalls über eine umfangreiche Sammlung moderner Kunst, während das 2006 eröffnete Musee de Quai Branly eine geschichtsträchtige Auswahl an Kunst und Artefakten aus der ganzen Welt bietet.

Splash Mountain, Orlando, Florida und Anaheim, Kalifornien

Eine der bekanntesten Disney-Attraktionen hatte 2023 ihre letzten Fahrten: Splash Mountain. Die Wasserrutsche war ursprünglich von dem Film "Song of the South" inspiriert, der lange Zeit für das kritisiert wurde, was die NAACP einmal als "gefährlich verklärtes Bild der Sklaverei" bezeichnete.

Sowohl die Splash Mountains in Disneyland in Kalifornien als auch in Disney World in Florida werden in abgewandelter Form als Tiana's Bayou Adventure wiedereröffnet, inspiriert durch den Film "Die Prinzessin und der Frosch".

Plan B: Die Wiedereröffnung der asiatischen Parks ist ein idealer Zeitpunkt für Disney-Fans, die Parks in Japan und China zu besuchen. Der kleinste Park, Disneyland Hongkong, wird im Herbst 2023 die allererste World of Frozen" eröffnen.

Noma, Kopenhagen

Das beste Restaurant der Welt hängt offiziell seine Krone an den Nagel.

DasNoma, das Kopenhagener Restaurant, das die neue nordische Küche populär gemacht hat, wird 2024 seine letzten Gäste bedienen. Es wird jedoch nicht ganz verschwinden.

Im Jahr 2025 wird das Noma als "eine bahnbrechende Testküche, die sich der Arbeit der Lebensmittelinnovation und der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen widmet", wiedereröffnet, heißt es in einer Erklärung auf der Website des Restaurants.

Plan B: Das derzeit beste Restaurant der Welt ist das Central im Feinschmecker-Hotspot von Lima. Selbst wenn Sie keinen Tisch bekommen, gibt es in der peruanischen Hauptstadt viele tolle Lokale, in denen Quinoa, Kartoffeln, Kräuter, Fisch, Chilis und andere lokale Zutaten angeboten werden.

Phantom der Oper, New York City

Nach 35 Jahren und fast 14.000 Aufführungen wird das kultige Musical "Phantom der Oper" 2023 zum letzten Mal auf der Bühne von New York City aufgeführt.

Es ging mit der Ehre in den Ruhestand, die am längsten laufende Broadway-Show aller Zeiten zu sein und schlug damit andere beliebte Musicals wie "Cats", "Les Miserables" und "A Chorus Line".

Plan B: Obwohl das Phantom in der Nacht verschwunden ist, macht der Broadway den Theaterbesuchern nach wie vor Spaß. Heutzutage ist es jedoch einfacher, Tickets für "Spamalot" oder "Kimberly Akimbo" über die TodayTix-App zu ergattern, als in der berühmten TKTS-Schlange zu warten. Sobald Sie Ihre Plätze reserviert haben, sollten Sie sich frühzeitig zum Times Square begeben, um sich die überraschend coolen Orte anzusehen, die selbst die versnobtesten Einheimischen in New York gerne besuchen.

Pergamonmuseum, Berlin

Das Pergamonmuseum, das das weltberühmte Ischtar-Tor beherbergt, ist Teil des von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Komplexes der Museumsinsel in Berlin.

Das Museum wird bis 2027 im Rahmen eines ehrgeizigen Modernisierungsprojekts geschlossen, bei dem unter anderem eine neue zentrale Fußgängerzone geschaffen und die Ausstellungsräume erweitert werden sollen.

Plan B: Reisende, die einen Vorgeschmack auf das Pergamonmuseum bekommen möchten, können das nahe gelegene Das Panorama besuchen, wo während der Renovierungsarbeiten einige Stücke aus dem Museum ausgestellt werden. Andere Attraktionen der Museumsinsel sind ebenfalls geöffnet, darunter das Neue Museum (mit einer reichen Sammlung ägyptischer Kunst und Artefakte).

Elefantenrüssel-Felsen, Taiwan

Dieses beliebte Fotomotiv Taiwans - das in der Tat einem Elefantenrüssel ähnelte - stürzte am 15. Dezember 2023 ins Meer.

Die Stätte an der Nordostküste der Insel war schon lange durch Erosion gefährdet und seit 2010 für die Öffentlichkeit gesperrt.

Plan B: Reisende, die die Schönheit Taiwans erleben möchten, haben viele Möglichkeiten. Der Cuifeng Lake Circular Trail, der erste zertifizierte "Stille Weg" der Welt, wurde letztes Jahr eröffnet. Und wenn Sie lieber mit dem Auto unterwegs sind, führt der Southern Cross-Island Highway durch einige der schönsten Landschaften Taiwans.

Park Hyatt, Tokio

Das 1994 eröffnete Park Hyatt gilt weithin als das erste Luxushotel im westlichen Stil in Japans Hauptstadt und hat ein glamouröses Leben hinter sich.

Doch zu seinem 30. Geburtstag wird das Hotel im Mai 2024 geschlossen, um sich einer, wie Hyatt es nennt, "grundstücksweiten Erneuerung" zu unterziehen.

Die New York Bar auf dem Dach, die Filmfans aus dem Film "Lost in Translation" kennen, wird bereits früher geschlossen, da die Renovierungsarbeiten im Januar beginnen. Die Wiedereröffnung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Plan B: Ziehen Sie in Erwägung, Tokio zu verlassen und den Rest des Landes zu erkunden - ebenso wie seine anderen erstklassigen Unterkünfte. Zwei empfehlenswerte Unterkünfte auf dem Land sind das Nishiyama Onsen Keiunkan, ein Ryokan, das zufällig das älteste Hotel der Welt ist, und Treeful, eine Reihe von handgefertigten Baumhäusern tief im Wald von Okinawa.

Notre Dame, Paris

2019 verfolgte die Welt mit Entsetzen, wie die Pariser Kathedrale Notre Dame in Flammen aufging, woraufhin schnell Spenden für den Wiederaufbau der beliebten Ikone eingingen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron befürwortete ursprünglich einen moderneren Wiederaufbau der berühmten Kirche, doch die Traditionalisten setzten sich durch, und die 850 Jahre alte Attraktion wird in ihrem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt.

Die Wiedereröffnung von Notre Dame ist für Dezember 2024 geplant.

Plan B: Wenn es um Kirchen geht, hat Frankreich eine Fülle von Reichtümern zu bieten. Zu den Highlights außerhalb der Hauptstadt gehören die imposante Notre-Dame de la Garde in Marseille, das rosafarbene Straßburger Münster oder ein moderneres Bauwerk wie die Colline Notre Dame du Haut von Le Corbusier in der Stadt Ronchamp.

Smithsonian-Schloss, Washington, DC

Das allererste Gebäude, das den Namen Smithsonian trug, nimmt sich eine Auszeit, um renoviert zu werden.

Das Hauptgebäude des Museumskomplexes, das oft als Smithsonian Castle bezeichnet wird, wird im Februar 2023 für "etwa fünf Jahre" geschlossen, um Reparaturen und Modernisierungen an dem 1855 eröffneten Bauwerk durchzuführen. In der Zwischenzeit werden digitale Führungen, Vorträge und andere Veranstaltungen stattfinden.

Plan B: Obwohl das Schloss vorerst nicht zugänglich ist, sind zwei große Museen in Washington, DC, nach eigenen Renovierungsarbeiten wieder geöffnet: das National Air and Space Museum und das National Museum of Women in the Arts.

Leonardo Da Vincis Weinberg, Mailand

Ein halbes Jahrhundert lang war es ein Touristenziel, doch nun hat ein Milliardär die Überreste von Leonardo Da Vincis italienischem Weingut in Privatbesitz genommen.

Der französische Milliardär Bernard Arnault, CEO des Luxuskonglomerats LVMH, kaufte das Anwesen in Mailand im Dezember 2022 und hat sich bisher nicht dazu geäußert, wann - oder ob - Reisende es jemals wieder besuchen können.

Plan B: Auch wenn Da Vincis ehemaliges Anwesen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sind viele seiner berühmtesten Kunstwerke immer noch zu sehen. In den Uffizien in Florenz sind mehrere Gemälde, darunter ein Selbstporträt, ausgestellt, "Das letzte Abendmahl" befindet sich in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand, und der "Vitruvianische Mensch" ist in der Galleria dell'Accademia in Venedig zu sehen.

Star Wars: Galaktischer Kreuzer, Disney World

Trotz seiner glanzvollen Enthüllung und der Verbindung zu einem der bekanntesten geistigen Schätze der Welt wurde der Star Wars: Galactic Cru iser in Walt Disney World im Jahr 2023 geschlossen.

Das immersive Erlebnis war ein Full-Service-Hotel, bot aber auch Lichtschwert-Training, Begegnungen mit Droiden und Figuren aus den Filmen sowie Drinks in Oga's Cantina. Disney bezeichnete die Schließung des Galactic Cruiser als "eine geschäftliche Entscheidung".

Plan B: Einige reale Star Wars-Drehorte eignen sich hervorragend als Urlaubsziele. Das Hotel Sidi Driss in Tunesien spielte die Rolle des Hauses der Familie Skywalker auf Tatooine, und der schwarze Sandstrand von Reynisfjara, Island, war der Planet Eadu in "Rogue One".

Quelle: edition.cnn.com