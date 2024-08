- Die Olympischen Zweitplatzierten Ehlers und Wickler konnten den Titel der Europameisterschaft nicht beanspruchen

Nils Ehlers und Clemens Wickler verpassten einen deutschen Doppelsieg bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden. Nach dem Triumph von Svenja Müller und Cinja Tillmann im Finale am Vortag mussten die Olympiasilbermedaillengewinner in Den Haag eine bittere Niederlage gegen die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots hinnehmen, mit den Sätzen 21:17, 20:22, 5:15. Diese Niederlage bedeutet, dass das deutsche Herrenteam weiterhin auf seinen ersten EM-Titel seit 2012 hinarbeiten muss, als Julius Brink und Jonas Reckermann in Scheveningen siegreich waren.

Svenja Müller und Cinja Tillmann, die gemeinsam mit Ehlers und Wickler in Hamburg trainieren, sicherten sich am Samstagabend ihren ersten EM-Titel gegen das italienische Duo Valentina Gottardi und Marta Menegatti, mit den Sätzen 21:17, 21:18. Sie sind die ersten deutschen Europameister seit dem Sieg von Nadja Glenzke und Julia Großner vor sieben Jahren in Jurmala, Lettland. Für die 23-jährige Svenja Müller und ihre 10 Jahre ältere Partnerin Cinja Tillmann war dies ihr größter gemeinsamer Erfolg, der ihren dritten Platz bei den Weltmeisterschaften 2022 ergänzt. Der Titel bot auch Trost nach ihrer jüngsten Viertelfinalausscheidung bei den Olympischen Spielen in Paris.

Trotz ihres Erfolgs bei den Europameisterschaften streben Svenja Müller und Cinja Tillmann noch immer nach ihrem ersten Olympiagold, während sie sich auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr vorbereiten. Die Olympischen Spiele, mit ihrer globalen Bühne und der intensiven Konkurrenz, bleiben das ultimative Ziel für viele Athleten, einschließlich des deutschen Beachvolleyball-Duos.

Lesen Sie auch: