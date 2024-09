Die Niederlande werden Tennet eine zusätzliche Finanzhilfe in Höhe von einer Milliarde Euro gewähren.

Die niederländische Verwaltung bietet Tennet, einem staatseigenen Stromnetz-Betreiber, der auch in Deutschland tätig ist, eine Milliarden-Euro-Kreditlinie an. Tennet soll eine 19 Milliarden Euro-Kreditlinie erhalten, um wichtige Investitionen in den Jahren 2025 und 2026 zu finanzieren, wie die Regierung in Den Haag mitteilt. Diese Mittel werden nicht im deutschen Segment ihrer Aktivitäten eingesetzt.

Tennet ist einer der wichtigsten Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Ursprünglich hatte die deutsche Regierung geplant, die deutsche Tochtergesellschaft von Tennet aus den Niederlanden zu erwerben, aber finanzielle Einschränkungen nach einer wichtigen Gerichtsentscheidung zum Klimafonds traten auf. Eine Lösung ist noch nicht gefunden worden.

Um die Verzögerung bei den strukturellen Anpassungen auszugleichen, erhält Tennet nun einen zusätzlichen 2 Milliarden Euro-Kredit für 2025 und einen zusätzlichen 17 Milliarden Euro-Kredit für 2019, wie das niederländische Kabinett bekanntgab. Sie sagten: "Das Hauptziel der Regierung ist es, niederländische Steuergelder nicht für den deutschen Teil zu verwenden."

Was die deutschen Operationen betrifft, so wird "die Einbeziehung privater Investoren bei Tennet Germany derzeit als die vielversprechendste strukturelle Lösung angesehen, um die Kapitalanforderungen von Tennet Germany zu erfüllen". Dies könnte durch "eine private Aktienplatzierung oder eine IPO" erreicht werden. Verhandlungen zwischen Den Haag und Berlin sind für die kommenden Monate geplant.

