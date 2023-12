Die NFL ist die seltene Sache, die alle Amerikaner - Demokraten und Republikaner - zusammenbringt

Das ist es, was die NFL so besonders macht. Auch wenn sich die NFL vielleicht Sorgen um die jüngsten Fans machen sollte, ist Football der mit Abstand beliebteste Sport in Amerika. Es ist ein Sport, dessen Popularität sich über politische und rassische Grenzen hinweg erstreckt.

EinBeispiel dafür sind die Einschaltquoten des Playoff-Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers am 16. Januar. Mehr als 41 Millionen Menschen schalteten im Durchschnitt ein, während 50 Millionen sahen, wie die Cowboys aufgrund einer der grausamsten Spielentscheidungen, an die ich mich je erinnern kann, verloren. Dabei handelte es sich natürlich nur um ein Playoff-Spiel der ersten Runde.

Um diese 41 Millionen in die richtige Perspektive zu rücken: Die am besten bewertete Nicht-Fußball-Fernsehsendung im Jahr 2021 wurde von etwas weniger als 34 Millionen Zuschauern gesehen. Dabei ist zu bedenken, dass diese Sendung - die Amtseinführung von Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris - auf mehr als einem Dutzend Kanälen übertragen wurde.

Und während die meisten Fernsehsender in der Streaming-Ära um ihre Zuschauer kämpfen, hat die NFL in diesem Jahr sogar Zuschauer hinzugewonnen. Im Laufe des Jahres 2021 waren 75 der 100 meistgesehenen Sendungen NFL-Spiele.

Dabei geht es aber nicht nur um die Einschaltquoten, sondern um das Interesse im Allgemeinen.

Die NFL ist der König in den USA

In einer Ipsos-Umfrage aus dem Jahr 2021 wurden amerikanische Erwachsene gefragt, ob sie Fans einer Sportart sind oder nicht. Eine Mehrheit (51 %) gab an, dass sie Fans des Profi-Footballs sind.

Keine andere Sportart (Profi-Baseball, Profi-Basketball, Profi-Hockey, Profi-Fußball, College-Basketball oder College-Football) erreichte auch nur die 40 %-Marke. Nur Profibaseball und College-Fußball erreichten sogar mehr als 30 %.

Auch wenn die verschiedenen Meinungsforscher - je nach Formulierung der Frage und anderen Faktoren - unterschiedliche Zustimmungsraten für den Profifußball ermittelt haben, ist er in allen Umfragen die beliebteste Sportart.

Außerdem gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Popularität des Profifußballs nachgelassen hat, wenn man die Ipsos-Umfragen betrachtet.

Im Jahr 2007 gaben dieselben 51 % der amerikanischen Erwachsenen an, ein Fan des Profifußballs zu sein.

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, warum die NFL so gut abschneidet: Sie ist über das gesamte politische Spektrum hinweg beliebt. Unter den Demokraten gaben 51 % an, dass sie Fans der NFL sind. Bei den Republikanern waren es 50 %. Eine Mehrheit (55 %) der Unabhängigen gab an, dass sie Fans der NFL sind.

Das Gleiche lässt sich bei der Google-Suche feststellen. Die NFL ist nicht nur die meistgesuchte Liga in Amerika, sondern es besteht auch kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Suchinteresse nach Bundesstaat und der Wahlbeteiligung in diesem Staat bei den Wahlen 2020.

Mit anderen Worten: In den Bundesstaaten, die der Demokrat Joe Biden gewonnen hat, wird genauso viel über die NFL gesucht wie in den Bundesstaaten, die der Republikaner Donald Trump gewonnen hat. Das ist bei keiner anderen großen Sportliga in Amerika der Fall: MLB, MLS, NBA oder NHL.

Das mag überraschen, wenn man bedenkt, was sich in den letzten fünf Jahren zwischen Trump und der NFL abgespielt hat.

Trump hat die NFL 2017 scharf kritisiert, nachdem Spieler während der Nationalhymne gekniet hatten. Im Jahr 2020 gingen Trump und seine Verbündeten erneut gegen die Liga vor, nachdem weitere Spieler nach dem Mord an George Floyd auf die Knie gingen.

Die NFL-Führung unterstützte die Proteste im Jahr 2020, während sie dies 2017 nicht tat. Vielleicht haben sie erkannt, dass Trump letztlich nicht viel bewirken konnte.

In der Tat waren bei der Ipsos-Umfrage von 2007, genau wie jetzt, mindestens 50 % der Demokraten und Republikaner Fans der NFL.

Rassische Kluft in der NFL-Fangemeinde?

Es sieht auch nicht so aus, als gäbe es unter den NFL-Fans eine größere rassische Kluft als vor 2017.

In der Ipsos-Umfrage gaben 51 % der weißen Erwachsenen an, NFL-Fans zu sein, was mit der Gesamtzahl übereinstimmt. Schwarze Erwachsene waren mit 62 % etwas wahrscheinlicher NFL-Fans, obwohl dies im Großen und Ganzen eine weitaus geringere rassische Kluft darstellt, als wir sie bei vielen Themen in Amerika sehen. Schwarze Erwachsene gaben beispielsweise mit etwa 40 Prozentpunkten mehr an, NBA-Fans zu sein als weiße Erwachsene.

Als Ipsos im Jahr 2007 nach der Beliebtheit des Profifußballs fragte, sagten 54 % der weißen Erwachsenen, sie seien Fans der NFL. Dies liegt weit innerhalb der Fehlermarge der Ipsos-Umfrage von 2021.

Wenn es ein Warnzeichen für die NFL gibt, dann ist es die Einstellung junger Menschen zu dieser Liga. Die Angst vor Gehirnerschütterungen könnte eine Rolle dabei spielen, dass Ende der 2010er Jahre etwa 100.000 High-School-Jungen weniger Football spielten als zu Beginn des Jahrzehnts.

Laut den Daten der National Federation of State High School Associations ist Fußball nach wie vor eine der beliebtesten Sportarten für Highschool-Schüler, aber sein Vorsprung vor anderen Sportarten schrumpft.

Nehmen wir den Fußball, der weltweit die beliebteste Sportart ist. Obwohl Studien zeigen, dass man beim Fußball Gehirnerschütterungen befürchten muss, hat dieser Sport gegenüber dem Fußball an Boden gewonnen.

Im High-School-Fußball für Jungen stieg die Zahl der Teilnehmer im Laufe der 2010er Jahre um fast 70 000 Personen. Beim Mädchenfußball stieg die Teilnehmerzahl in diesem Zeitraum um 40 000 Personen.

Im Vergleich zu 459.000 Jungen und 394.000 Mädchen (insgesamt etwa 850.000), die Fußball spielen, sind es beim Fußball immer noch etwas mehr als eine Million Highschool-Teilnehmer. Dies bedeutete, dass der Abstand zwischen Fußball- und Footballspielern in der High School im Laufe des Jahrzehnts von etwa 360.000 auf etwa 155.000 sank.

Es gibt einige Anzeichen dafür, dass dies auch auf die Anhängerschaft des Profisports übergreift.

Eine Mehrheit der Erwachsenen unter 30 Jahren (56 %) gab in der Ipsos-Umfrage an, dass sie keine Fans der NFL sind. Das waren 15 Prozentpunkte mehr als bei den über 70-Jährigen, von denen nur 41 % sagten, sie seien keine Fans.

Beim Profifußball hingegen stieg der Prozentsatz der Fans in Gallup-Umfragen im Laufe der 2010er Jahre um zweistellige Werte.

Dennoch sollten wir die Probleme des Fußballs nicht überbewerten. Er bleibt mit großem Abstand die beliebteste amerikanische Sportart. Und auch wenn eine Sportart wie Fußball etwas an Boden gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass amerikanische Erwachsene Fans von Fußball sind, in allen Umfragen um 30 Prozentpunkte höher als bei Fußball.

Football - und die NFL - scheinen nicht in Gefahr zu sein, in nächster Zeit von einer anderen Sportart in Sachen Popularität überholt zu werden.

Quelle: edition.cnn.com