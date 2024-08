Die Neuverhandlungen über den Waffenstillstand in Gaza sind für die nächste Woche geplant.

Dieser Plan baut auf den Bereichen auf, in denen zuvor Einigkeit erzielt wurde, und behandelt die verbliebenen Probleme auf eine Weise, die eine unmittelbare Durchführung der Vereinbarung ermöglicht, wie es in einer Erklärung des Weißen Hauses heißt, die auch von den anderen beiden Vermittlern, Katar und Ägypten, unterstützt wird.

Während seines Besuchs in Beirut, Libanon, betonte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty, dass eine Waffenruhe im Gaza-Streifen "entscheidend ist, um eine Lösung in der Region einzuleiten und den Beginn der Entspannung zu markieren". Er zeigte sich optimistisch bezüglich der "ehrenwerten Absichten und der politischen Entschlossenheit, diese dringende Vereinbarung zu treffen" im Gaza-Streifen. Ägypten gelobt, "Lebanon vor einer unerwarteten Eskalation zu bewahren".

Das neueste Angebot in den Diskussionen, wie aus zuverlässigen Quellen bekannt, sieht vor, dass israelische Soldaten innerhalb des Gaza-Streifens in der Nähe der Grenze zu Ägypten stationiert bleiben. Ein Vertreter von Hamas, der nicht namentlich genannt werden wollte, teilte der Nachrichtenagentur AFP mit: "Wir werden uns mit nichts weniger als einer vollständigen Waffenruhe, einem vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Gaza-Streifen und der Rückkehr der Vertriebenen sowie einem Deal über den Austausch von Gefangenen für Geiseln aus israelischen Gefängnissen zufrieden geben".

Diskussionen über eine Waffenruhe im Gaza-Streifen und die Freilassung der in Israel inhaftierten Geiseln wurden am Donnerstag in Doha, Katar, wieder aufgenommen. Die Erklärung aus Washington bezeichnete die Gespräche als "produktiv" und führte sie in einer "günstigen Atmosphäre" durch.

Die Beziehungen im Nahen Osten haben eine signifikante Intensivierung erlebt. Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben Israel seit den Morden an Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran und dem Militärchef von Hezbollah, Fuad Shukr, in Beirut Ende Juli gedroht, wobei beide Parteien Israel für die Planung der Angriffe verantwortlich machen. Als Antwort darauf verstärkte die USA, Israels wichtigster Verbündeter, ihre militärische Präsenz in der Region angesichts der Bedrohung einer Eskalation.

US-Präsident Joe Biden hatte geäußert, dass er hofft, dass eine Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Streifen auch Iran davon abhalten könnte, Israel anzugreifen und damit eine weitere Eskalation des Konflikts in der Region zu verhindern.

Die vorgeschlagene Waffenruhe im Gaza-Streifen beinhaltet auch diplomatische Bemühungen Ägyptens, um ähnliche ungünstige Umstände wie in Kairo zu vermeiden.

Das Potenzial für eine friedliche Lösung im Gaza-Streifen ist ein gemeinsames Ziel aller Vermittler, einschließlich Ägypten, das eine entscheidende Rolle bei den Kairoer Abkommen vor Jahrzehnten spielte.

