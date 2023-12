Die neuen Flugzeuge, Routen und Kabinen, die im Jahr 2023 starten

Das kommende Jahr sieht vielversprechender aus, auch wenn die Unsicherheit immer noch groß ist.

Die IATA, der Branchenverband der meisten Fluggesellschaften weltweit, erwartet, dass die Fluggesellschaften nach einem verlustreichen Jahr 2022 im Jahr 2023 wieder in die Gewinnzone zurückkehren werden, was vor allem auf den Kater nach der Schließung des Flughafens Covid-19, aber auch auf den Anstieg der Treibstoffpreise zurückzuführen ist.

Außerdem könnten die lang erwarteten neuen Flugzeuge in die Luft gehen und die nächste Ära der kommerziellen Luftfahrt einläuten.

Risiken bleiben jedoch bestehen. Kriege, globale und regionale Rezessionen, das Wiederaufleben der Covids, ein verändertes Reiseverhalten, die Klimakrise und viele andere Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle der Luftfahrt.

Hier erfahren Sie, was dies alles für Reisende im Jahr 2023 bedeutet.

Die Neukartierung des Himmels

Covid-19 hat die letzten drei Jahre unseres Lebens geprägt und wird dies auch weiterhin tun - aber in den meisten Fällen wird dies keine Reisebeschränkungen nach sich ziehen.

Als Japan im Herbst 2022 seine Tore für Reisende aus Übersee öffnete, war es das letzte große Land außerhalb Chinas, das dies tat.

In den meisten Bereichen, die für Fluggesellschaften und ihre Passagiere von Bedeutung sind, ist die Welt nun offen. Die fast überall gestellte Frage, wann Chinas Quarantäne und andere Reisebeschränkungen enden werden, ist endlich beantwortet worden. Das Land kündigte eine Lockerung der Reisebeschränkungen ab dem 8. Januar an.

Eine weitere große Frage ist Russland. Nachdem Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert war, wurden russische Fluggesellschaften aus dem Luftraum vieler Länder, einschließlich der EU, der USA und Kanadas, verbannt und vice versa.

Außerhalb des Konfliktgebiets hat dies vor allem Auswirkungen auf Flüge zwischen Europa und Ostasien, die entweder südlich des Konfliktgebiets und über den Kaukasus oder nördlich über Alaska fliegen müssen. Infolgedessen haben viele europäische und asiatische Fluggesellschaften ihre Flüge gestrichen.

Das bedeutet, dass es weniger Flüge zwischen Europa und Asien gibt, und dass viele europäische und asiatische Fluggesellschaften, die Flugzeuge haben, die sie auf diesen Strecken einsetzen wollten, nun nach anderen Einsatzmöglichkeiten suchen.

Neue Strecken zwischen Nordamerika und Europa werden bereits aufgenommen, da die drei großen transatlantischen Joint-Venture-Airline-Kartelle - die in etwa den Allianzen Oneworld, Star Alliance und SkyTeam entsprechen und denen es gestattet wurde, die Preisgestaltung zwischen ihren Mitgliedern zu koordinieren - viele neue Strecken aufgenommen und bestehende Dienste verstärkt haben.

Wenn Sie also eine neue Nonstop-Verbindung sehen, könnte es sich lohnen, die Gelegenheit zu nutzen. Wenn europäische Fluggesellschaften wieder Zugang zum russischen Luftraum erhalten und die Nachfrage von und nach China wieder steigt, könnten die neuen Nonstop-Flüge wieder eine Zwischenlandung erfordern.

Apropos Allianzen: Es wird erwartet, dass Virgin Atlantic Anfang 2023 gemeinsam mit ihrem Miteigentümer Delta der SkyTeam-Allianz beitreten wird, während das seit langem bestehende Gerücht, dass China Southern (nach einigen Zählungen die größte Fluggesellschaft der Welt) der Oneworld-Allianz beitreten wird, in letzter Zeit etwas an Fahrt gewinnt. Dies wird den Partnern dieser Fluggesellschaften - und ihren Passagieren - einige neue Verbindungen eröffnen.

Ein neues Flugzeug, aber viele neue Kabinen

Die COMAC C919, Chinas erstes modernes Schmalrumpfflugzeug, wird voraussichtlich von 2022 bis 2023 im Passagierverkehr eingesetzt werden. Das neue Flugzeug, das als große Herausforderung für westliche Hersteller gilt, wird den Passagieren in China eine neue Option bieten, auch wenn es sich nicht wesentlich von der Erfahrung in einer Boeing 737 oder einem Airbus A320 unterscheidet.

Für das Jahr 2023 sind keine weiteren neuen Flugzeuge in Sicht. Die Auslieferung des stark verzögerten Großraumflugzeugs 777X von Boeing wird frühestens 2025 beginnen, und das, bevor die Testflüge Anfang Dezember wegen eines Problems mit den GE9X-Triebwerken von General Electric eingestellt wurden.

Es werden mehr Flugzeuge der aktuellen Generation ausgeliefert, darunter der Airbus A350 und die Boeing 787, was bedeutet, dass mehr neuere Jets eingesetzt werden, aber auch, dass einige ältere Flugzeuge länger in der Flotte verbleiben.

Was Airbus betrifft, so soll das Schmalrumpfflugzeug A321XLR mit besonders großer Reichweite Anfang 2024 bei den Fluggesellschaften eintreffen, wobei die gute Nachricht für Airbus darin besteht, dass die US-Luftfahrtbehörde am 8. Dezember die Konstruktion des zusätzlichen Treibstofftanks genehmigt hat.

Das bedeutet, dass diese neuen Nonstop-Flüge zwischen kleineren Flughäfen, vor allem auf Transatlantikstrecken, im Jahr 2023 angekündigt werden - es lohnt sich, die Augen offen zu halten und schnell zu buchen.

Möglicherweise werden auch neue Flugzeugvarianten angekündigt. Airbus hat positive Gerüchte über die lange erwartete Erweiterung seines kleinen Schmalrumpfflugzeugs A220 gemacht, das bei den Passagieren dank seiner breiten Sitze, großen Ablagefächer und großen Fenster beliebt ist.

Wenn neue Flugzeuge das Werk verlassen, bringen sie neue Kabinen mit sich, wie die geräumigere Airspace-Kabine von Airbus mit ihren größeren Ablagefächern und ihrer stromlinienförmigen Ästhetik.

"Die steigende Zahl von Flugzeugen mit Airspace-Kabine, die auf den Markt kommen, bedeutet, dass immer mehr Passagiere von Komfort und Konnektivität profitieren werden", so Ingo Wuggetzer, Vice President of Cabin Marketing bei Airbus, gegenüber CNN. "Das ist für mich der Schlüssel zum Jahr 2023 - es geht darum, diese Innovationen einer wachsenden Zahl von Passagieren weltweit zugänglich zu machen."

Außerdem erwartet er, "dass wir eine Digitalisierungswelle im Tagesgeschäft der Fluggesellschaften erleben werden." Die Digitalisierung ist für die Passagiere hilfreich: Eine besser vernetzte Fluggesellschaft bietet mehr Informationen und mehr Selbstbedienungsoptionen, wodurch Warteschlangen am Flughafen oder lange Wartezeiten am Telefon vermieden werden können.

Comeback-Pfade

Der riesige (und äußerst beliebte) Superjumbo Airbus A380 wird wieder in Betrieb genommen. Etihad mit Sitz in Abu Dhabi ist die jüngste Fluggesellschaft, die ihre A380 wieder in Betrieb nimmt, was bedeutet, dass es in diesem großen, leisen Flugzeug breitere Sitze in der Economy Class gibt. Das ist eine gute Nachricht für die Passagiere.

Zwei Varianten des Boeing-Flugzeugs 737 MAX, die kürzere MAX 7 und die doppelt gestreckte MAX 10, befinden sich derzeit in der Schwebe der Zertifizierung, wobei die Frist zum Jahresende abläuft.

Die US-Aufsichtsbehörden verlangen von Boeing den Einbau zusätzlicher Sicherheitssysteme, um die komplizierte Situation zu verdeutlichen. Das wird für Boeing teuer, nicht zuletzt, weil das Unternehmen einigen Fluggesellschaften vertraglich zugesagt hat, dies nicht tun zu müssen, um zu vermeiden, dass sie Zeit und Geld für die Schulung von Piloten über die Unterschiede aufwenden müssen.

Kurzfristig wird dies wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Passagiere haben, aber die längerfristigen Pläne der Fluggesellschaften, diese Flugzeuge als Ersatz für ältere Flugzeuge und zur Aufnahme neuer Flugstrecken einzusetzen, könnten sich verzögern.

Sicherheit und Nachhaltigkeit

Am Flughafen wird 2023 das Jahr sein, in dem einige Flughäfen das "Flüssigkeitsverbot" aufheben, d. h. alles, was in die Kategorie Flüssigkeit-Paste-Creme-Gel fällt, darf nur in Behältern mit einem Fassungsvermögen von drei Unzen oder 100 Millilitern in einem kleinen Plastikbeutel mit Reißverschluss mitgeführt werden.

Die ersten Versionen der Scanner, die es erlauben, Flüssigkeitsbeutel und elektronische Geräte im Handgepäck zu lassen, sind vielleicht schon bekannt, aber sie werden jetzt in größerem Umfang eingeführt. Das Vereinigte Königreich wird sie voraussichtlich 2023 auf allen Flughäfen einführen.

Achten Sie auch auf mehr Nachhaltigkeitsansprüche bei Flügen, da die Klimakrise immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Eine Seite davon ist die Entwicklung nachhaltigerer Flugkraftstoffe (SAF), die aus verschiedenen Quellen hergestellt werden: Altöl, Pflanzenöl, Algen usw. Virgin Atlantic kündigte kürzlich an, im Jahr 2023 den ersten kohlenstofffreien Transatlantikflug mit SAF-Antrieb zu testen, nachdem andere Fluggesellschaften ähnliche Projekte durchgeführt haben.

Eine andere Seite ist, das Innere der Kabinen, das hauptsächlich aus Metallen, Kunststoffen und Stoffen besteht, nachhaltiger zu gestalten.

Wir sprachen mit dem Kabinendesigner Martin Darbyshire von tangerine, der Designagentur, die für viele der innovativsten Kabinen der letzten Zeit verantwortlich ist. Er betont, dass "wir als Designer die Verantwortung haben, Komplexität, Gewicht und Kosten zu reduzieren und langlebigere, besser reparierbare und recycelbare Lösungen für die Innenausstattung von Fluggesellschaften zu liefern. Unsere Kunden fordern dies, und wir sind es der Gesellschaft schuldig, dies zu verwirklichen".

In der Tat sei es "erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, um in Schwung zu kommen. Zweifellos werden die Jahre ab 2023 im Zeichen des Umweltschutzes, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung stehen".

Bild oben: Chinas neues Passagierflugzeug COMAC C919. Bildnachweis: CNS/AFP via Getty Images

Quelle: edition.cnn.com