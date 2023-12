Die NBA hat ihre MVP-Trophäe nach Michael Jordan benannt

Die Michael Jordan Trophy, die an den MVP der regulären Saison der NBA verliehen wird, ist eine von sechs neu gestalteten Auszeichnungen, die geschaffen wurden, um "die Pioniere der Liga zu ehren, die dazu beigetragen haben, die Standards für herausragende Leistungen zu definieren, die diese Trophäen repräsentieren", so die NBA in einer Erklärung vom Dienstag.

Jordan gewann die MVP-Auszeichnung fünf Mal während seiner Karriere, die sich über insgesamt 15 NBA-Saisons erstreckte: 13 mit den Chicago Bulls (1984/85 bis 1992/93 und 1994/95 bis 1997/98) und zwei Saisons mit den Washington Wizards (2001/02 und 2002/03).

Jordan, der als der beste Basketballspieler aller Zeiten gilt, bestritt 1.072 NBA-Spiele und erzielte in der regulären Saison 32.292 Punkte, 6.672 Rebounds, 5.633 Assists und 2.514 Steals. Er war 10-facher Liga-Torschützenkönig, wurde in seiner Karriere neunmal in die All-Defense-Teams gewählt und sechsmal zum MVP der Finals ernannt.

Die Bronzetrophäe, die jährlich von dem Künstler Victor Solomon hergestellt wird, zeigt einen Spieler, der aus einem Felsen ausbricht, um nach einem kristallenen Basketball zu greifen, und ist vollgepackt mit winzigen Details, die auf Jordans Leistungen anspielen.

Die Trophäe ist 23,6 Zoll groß und wiegt 23,6 Pfund, was Jordans ikonische Trikotnummer (23) und die Anzahl der NBA-Meisterschaften (6) repräsentiert.

Als 'Air Jordan' die Flucht ergriff

"Unsere neue Trophäen-Kollektion würdigt einige der größten und einflussreichsten Spieler in der Geschichte der NBA", sagte NBA-Kommissar Adam Silver. "Während wir jede Saison die besten Spieler der Liga auszeichnen, zollen wir auch den Legenden Tribut, die diese prestigeträchtigen Auszeichnungen verkörpern."

Der NBA Clutch Player of the Year - eine neue Auszeichnung, mit der der Spieler gewürdigt werden soll, der "am besten für seine Teamkameraden einspringt, wenn es darauf ankommt" - erhält die Jerry West Trophy, die Hakeem Olajuwon Trophy geht an den NBA Defensive Player of the Year, die Wilt Chamberlain Trophy wird an den Rookie of the Year verliehen, die John Havlicek Trophy an den NBA Sixth Man of the Year und die George Mikan Trophy an den Most Improved Player of the Year.

