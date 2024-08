- Die massive Abwanderung der Reichen: Wird es Europa gelingen, seine wohlhabende Elite zu behalten?

Der Wettlauf der Nationen mit niedrigen Steuern, um wohlhabende Expats anzuziehen, wird immer härter. Während das Vereinigte Königreich einen Steuervorteil abgeschafft hat, den Ausländer bevorzugten, buhlen andere Länder weiterhin um Millionäre und Milliardäre.

Insbesondere Zypern, Griechenland, Italien, Malta, Portugal und Spanien machen dem traditionellen Steuerparadies Schweiz Konkurrenz. Allerdings haben die Vereinigten Arabischen Emirate als beliebtes Ziel für viele gewonnen.

Europa bietet weiterhin attraktive Steuerpolitik

Die Labour-Regierung, die im Juli in Großbritannien an die Macht kam, hat eine Steuerregel abgeschafft, die mainly wohlhabende Ausländer begünstigte. Die sogenannte "Non-Dom"-Regel, die seit 1799 galt, befreite Einkommen, das in Großbritannien verdient wurde, von der Steuer. Ursprünglich entworfen, um Aristokraten dabei zu helfen, Steuern auf ihr ausländisches Eigentum zu umgehen, hat sich diese Regel nun auf globalen Einkommen erstreckt. Es gibt temporäre Erleichterungen für Neueinsteiger, aber die britische "Financial Times" berichtet von einem Anstieg der Auswanderungen seit der Änderung. Die Änderung des Vermögens- und Kapitalertragsteuer-Systems in Norwegen im Jahr 2022 hat zu einem langsamen aber stetigen Zustrom von ultra-reichen Individuen nach Schweiz geführt. Viele aus Frankreich werden auch angeblich ihre Abreise planen aufgrund des potenziellen Anstiegs der linken Koalition im Parlament und der erhöhten Vermögenssteuer.

Reiche Individuen suchen, ihre Ausgaben durch die Auswanderung zu senken. Günstige Steuerung ist ein wichtiger Anziehungspunkt für wohlhabende Ausländer, die signifikant mehr als der durchschnittliche lokale Bürger konsumieren.

Schweiz führt bei der Offerierung von personalisierten Steuerabkommen mit lokalen Behörden für reiche Individuen. Aber Zypern und Malta bieten auch die Befreiung von ausländischen Dividendensteuern. Griechenland und Italien haben maximale Flat-Tax-Raten von 100.000 Euro bzw. 200.000 Euro pro Jahr. Italien hat kürzlich die jährliche Flat-Tax auf ausländisches Einkommen für neue Bewohner erhöht, um die lokalen Empfindlichkeiten bezüglich der Vorteile zu beschwichtigen.

Der Exodus von Superreichen nimmt an Fahrt auf

Allerdings wurde diese Änderung mit Kritik bedacht, da wohlhabende Expats Stabilität - politisch, wirtschaftlich und steuerlich - über alles schätzen. Experten führen den aktuellen Trend der Auswanderung auf die zunehmenden globalen finanziellen Unsicherheiten zurück, die es Individuals erfordert, ihr Vermögen zu schützen.

Pascal Saint-Amans, der ehemalige Leiter der Steuerabteilung der OECD, sagte der "Financial Times", dass Menschen früher ihr Geld offshore hielten, während sie in ihrem eigenen Land lebten. Allerdings hat das Ende der Bankgeheimnisse und der Informationsaustausch dazu geführt, dass Individuals aus Ländern auswandern, wenn sie Steuern dort vermeiden wollen.

Anthony Richardson, ein Anwalt von Church Court Chambers in London, sagt, dass es einen wachsenden Trend von Millionären und Milliardären gibt, die das Vereinigte Königreich und andere Länder aufgrund der durch die Pandemie verursachten Finanzkrise verlassen. "Sie fürchten, dass ihr Vermögen als leicht zugängliches Bargeld angesehen werden könnte", fügte er hinzu.

Als Folge wählen ultra-reiche Europäer zunehmend die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai, laut Umfragen von Henley & Partners, einer Beratungsfirma für Investitionsmigration. Dubai erhebt keine Einkommen- oder Kapitalsteuern auf Individuals.

Die Abschaffung der "Non-Dom"-Regel im Vereinigten Königreich hat zu einem Anstieg der Auswanderungen geführt, da reiche Individuals ihre Ausgaben durch die Auswanderung aufgrund der günstigen Steuerung senken. Europa bietet weiterhin attraktive Steuerpolitik für wohlhabende Expats, wobei Länder wie Zypern, Malta, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien der Schweiz Konkurrenz machen.

Lesen Sie auch: