- Die letzte Stauschwelle während der Sommerferien - Stau innerhalb der Parameter des Urlaubs.

Mit dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen strömten am Freitag und Samstag etwa 70.000 Reisende täglich in die größten Flughäfen des Bundeslandes. Am Sonntag und Montag wurde mit mehr als 71.000 gerechnet. Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte dies der Deutschen Presse-Agentur vor dem Wochenende mit.

Der Flughafen Köln/Bonn verzeichnete an den letzten beiden Ferientagen unerwartet viele Passagiere. Insgesamt wurden 121.000 Reisende, überwiegend Rückkehrer, erwartet.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt zählte an den Wochenendtagen über 10.500 Passagiere. Laut einem Sprecher werden bis zum Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch noch weitere 6.000 Passagiere erwartet. Die Flughäfen Dortmund und Weeze werden ihre Lage nach dem Ferienwochenende noch evaluieren.

ADAC: Verkehre am Wochenende auf Rekordniveau

Durch den erhöhten Rückreiseverkehr rechnete der ADAC mit deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen als an einem normalen Wochenende. Glücklicherweise blieb es am Samstag und Sonntag größtenteils ruhig. Der WDR-Verkehrsstudio berichtete von den üblichen Verzögerungen an bekannten Baustellen und Sperrungen in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt blieb alles im üblichen Rahmen - bis auf den Sonntag Nachmittag.

