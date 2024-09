Die Lebenskraft der schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen besteht.

Eine Dekade ist vergangen, seit Schottland über die Abspaltung von Großbritannien abstimmte, und obwohl der Vorschlag knapp abgelehnt wurde, setzt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung weiterhin auf die Unabhängigkeit, berichtet ein politischer Analyst. Kirsty Hughes vom Scottish Centre on European Relations schätzt, dass etwa die Hälfte der Schotten immer noch die Unabhängigkeit unterstützt, wobei eine Mehrheit der jungen Generation besonders stark dafür ist.

Die Abstimmung im Jahr 2014 endete mit 55 zu 45 Prozent gegen die Unabhängigkeit. In den folgenden Jahren nahm die Unterstützung für die Idee jedoch leicht zu, und Umfragen deuteten sogar zeitweise auf eine knappe Mehrheit hin. Diese positive Stimmung für die Unabhängigkeit wird auch nicht durch die schlechte Leistung der Schottischen Nationalpartei (SNP) bei den letzten britischen Parlamentswahlen gedämpft.

Laut Hughes ist die Frage der schottischen Unabhängigkeit jedoch alles andere als geklärt, obwohl die Labour-Regierung und ihre konservativen Vorgänger sie als erledigt betrachten und sich derzeit auf andere Themen wie das kranke Gesundheitssystem und die wirtschaftlichen Bedingungen konzentrieren. Hughes glaubt, dass eine neue Abstimmung eingeleitet werden könnte, wenn die öffentliche Unterstützung für die Unabhängigkeit stark genug wird und ein echter demokratischer Faktor wird, möglicherweise bei 60 Prozent oder mehr in den Umfragen.

Befürworter: Brexit ebnet den Weg

"Es ist immer noch möglich, dass es in den nächsten zehn Jahren dazu kommt", sagt Hughes. Die Unabhängigkeitsbewegung könnte erneut an Dynamik gewinnen, wenn die Abspaltung Nordirlands von Großbritannien erneut an Fahrt aufnimmt, glaubt sie. Nicola Sturgeon, die Gesicht der Unabhängigkeitsbewegung, bleibt optimistisch, das Ziel zu erreichen, und schrieb in The Daily Record: "Ich bin so zuversichtlich wie eh und je, dass wir dieses Ziel erreichen werden, und zwar früher, als es derzeit den Anschein hat. Wenn wir Erfolg haben, werden wir damit beginnen, ein besseres Schottland aufzubauen."

Supporter der Abspaltung argumentieren, dass Brexit das Spiel verändert hat, da eine Mehrheit der Schotten gegen den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt hat. Die britische Regierung argumentiert jedoch, dass die Abstimmung von 2014 ein einmaliges Ereignis war und nicht bereit ist, die Vorstellung einer weiteren Abstimmung zu berücksichtigen. Die Abspaltungssupporter betonen jedoch, dass Brexit tatsächlich das Spiel verändert hat.

Die Europäische Union hat Bedenken regarding potenzielle Abspaltungsbemühungen im Vereinigten Königreich geäußert, insbesondere wegen Schottlands Unterstützung für die Unabhängigkeit und seiner Ablehnung von Brexit. Die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, betonte während eines Besuchs in Edinburgh im Jahr 2021, dass die EU immer zu ihren Mitgliedstaaten stehen werde, betonte jedoch auch die Bedeutung der Wahrung der territorialen Integrität der bestehenden Mitglieder.

