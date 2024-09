Die langfristige Umsetzung landesweiter Strategien zur Selbstmordprävention hat die Todesfälle nicht wesentlich reduziert.

Hilfe ist verfügbar, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit suizidalen Ideen oder psychischen Belastungen zu kämpfen hat. In den USA: Rufen oder texten Sie 988, die Suizid- und Krisenhotline. Weltweit: Die Internationale Vereinigung für Suizidprävention und Befreier weltweit bieten Kontaktdetails für Krisenzentren auf der ganzen Welt.

Rajs letzte Textnachricht war an seinen College-Labpartner über die Aufteilung von Hausaufgaben.

“Du sagst doch nicht, dass du Fragen 1 bis 15 übernimmst, wenn du vorhast, dich eine Stunde später umzubringen”, sagte Mehta, 29, eine Mentalgesundheits- und Suizidpräventionsaktivistin aus Arlington, Virginia. Sie hatte Zertifikate in Erster Hilfe bei psychischen Belastungen - ein landesweites Programm, das teaches, wie man Anzeichen von psychischen Störungen erkennt, versteht und reagiert - doch sie erwähnte, dass ihr Bruder keine Warnzeichen gezeigt hatte.

Mehta erklärte, dass viele Finger auf sie zeigten, da sie während der COVID-19-Pandemie zusammenwohnten, während Raj online Kurse besuchte. Andere kritisierten sie dafür, dass sie sein Leid nicht erkannt hatte, obwohl sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügte.

Aber Mehta betonte: „Wir tun so, als ob wir Experten für alles sind, was die Suizidprävention zu bieten hat. Wir haben einige verdammt gute Lösungen für einen Teil des Problems gefunden, aber wir sind ahnungslos, was den Rest betrifft.“

Rajs Tod kam inmitten von Jahren vergeblicher Versuche, die Suizidraten im ganzen Land zu reduzieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Bundesbehörden drei nationale Suizidpräventionspläne vorgestellt, darunter einen im April.

Die erste Strategie, die 2001 eingeführt wurde, konzentrierte sich darauf, Risikofaktoren für Suizid zu bekämpfen und setzte auf traditionelle Interventionen.

Die folgende Strategie schlug vor, einheitliche Protokolle für die Identifizierung und Behandlung von Personen, die einem Suizidrisiko ausgesetzt sind, mit Nachsorge und Behandlungskontinuität einzurichten und umzusetzen.

Die jüngste Strategie baut auf ihren Vorgängern auf und enthält einen Bundesaktionsplan, der die Durchführung von 200 Maßnahmen in den nächsten drei Jahren vorschlägt, wie z.B. die Priorisierung von Bevölkerungsgruppen, die übermäßig von Suizid betroffen sind, wie schwarze Jugendliche und Ureinwohner und Alaska-Natives.

Trotz dieser sich entwickelnden Pläne haben die Suizidraten in den meisten Jahren von 2001 bis 2021 nach Angaben des CDC zugenommen. Vorläufige Daten für 2022, die aktuellsten verfügbaren Statistiken, zeigen, dass die Todesfälle durch Suizid um weitere 3 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Experten des CDC gehen davon aus, dass die endgültige Zahl der Suizide in diesem Jahr die aktuelle Rate übersteigen wird.

Suizidraten in ländlichen Bundesstaaten wie Alaska, Montana, North Dakota und Wyoming sind im Allgemeinen doppelt so hoch wie in städtischen Gebieten, nach Angaben des CDC.

Trotz dieser consistently entmutigenden Zahlen betonen Mentalgesundheitsprofis, dass die nationalen Strategien nicht das Problem sind. Stattdessen argumentieren sie, dass die Finanzierung, die Annahme und die Umsetzung dieser Politik langsam sind. Diese Trägheit wurde durch die COVID-19-Pandemie verschärft, die die mentale Gesundheit in der Gesellschaft negativ beeinflusst hat.

Eine Mehrheit von nationalen Experten und Regierungsbeamten stimmt darin überein, dass die Strategien keine weite Verbreitung gefunden haben, doch sie argumentieren, dass nicht einmal die grundlegende Verfolgung von Suizidtodesfällen universell ist.

Überwachungsdaten sind für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung und haben sich bei der Bekämpfung von Krebs und Herzkrankheiten als hilfreich erwiesen. Doch sie wurden bisher nicht bei der Untersuchung von Verhaltensgesundheitsproblemen wie Suizid eingesetzt, argumentierte Michael Schoenbaum, ein leitender Berater für mentale Gesundheitsservices beim Nationalen Institut für mentale Gesundheit.

„Wir behandeln Verhaltensgesundheitsprobleme anders als körperliche Gesundheitsprobleme“, sagte Schoenbaum.

Ohne zuverlässige Statistiken können Forscher keine Muster darin erkennen, wer am häufigsten durch Suizid stirbt, welche Präventionsstrategien wirksam sind und wo Präventionsressourcen am meisten benötigt werden.

Viele Bundesstaaten und Gebiete verbieten die Verknüpfung von medizinischen Aufzeichnungen mit Sterbeurkunden, erklärte Schoenbaum. Doch das Nationale Institut für mentale Gesundheit arbeitet mit einigen anderen Organisationen zusammen, um diese Informationen erstmals in einem öffentlichen Bericht und einer Datenbank zu dokumentieren, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Darüber hinaus ist die uneinheitliche Umsetzung von Strategien herausfordernd, da die Bundes- und lokale Finanzierung schwankt und nicht alle Suizidpräventionsstrategien in jedem Bundesstaat oder Municipality aufgrund von schwierigen geografischen Bedingungen wirken.

Wyoming, in dem einige hunderttausend Einwohner über eine weite, raue Landschaft verstreut sind, verzeichnet consistently einige der höchsten Suizidraten im ganzen Land.

Staatsbeamte haben seit vielen Jahren versucht, das Suizidproblem in Wyoming anzugehen, sagte Kim Deti, eine Sprecherin des Wyoming Department of Health.

Doch das Einsetzen von Diensten wie mobilen Krisenteams, ein zentraler Bestandteil der neuesten nationalen Strategie, ist in einem großen, dünn besiedelten Bundesstaat herausfordernd.

„Wir geben den Kampf nicht auf, aber Strategien, die in einigen geografischen Bereichen sinnvoll sind, funktionieren möglicherweise nicht in Bundesstaaten wie unserem“, sagte sie.

Laut einer aktuellen Umfrage der National Alliance on Mental Illness und Ipsos haben nur 23 % der Amerikaner Kenntnisse über 988, und es gibt eine beträchtliche Verwirrung darüber, welche Szenarien einen Anruf unter 988 erfordern.

Die Mehrheit der Bundesstaaten, Gebiete und Stammesregionen hat noch keine langfristige Finanzierung für 988 gesichert, das im Juli 2022 bundesweit zugänglich gemacht wurde und etwa 1,5 Milliarden Dollar an Bundesmitteln erhielt, wie das Substance Abuse and Mental Health Services Administration mitteilt.

Anita Everett, Direktorin des Center for Mental Health Services innerhalb von SAMHSA, leitet eine Awareness-Kampagne, um das System zu fördern.

In einigen Bundesstaaten wie Colorado werden innovative Maßnahmen umgesetzt. Die Landesregierung hat finanzielle Anreize für die Durchführung von Suizidpräventionsinitiativen und anderen Patientensicherheitsprotokollen eingeführt, und zwar über das Hospital Quality Incentive Payment Program des Staates. Jährlich gewährt dieses Programm etwa 150 Millionen Dollar an Hospitale für hervorragende Leistungen. In den letzten Jahren haben 66 Hospitäler ihre Versorgung für Patienten mit suizidalen Gedanken verbessert, wie Lena Heilmann, Direktorin des Office of Suicide Prevention im Colorado Department of Public Health and Environment, mitteilt.

Experten erwarten, dass weitere Bundesstaaten Colorado's Ansatz nachahmen werden.

Obwohl die Fortschritte langsam sind, sieht Mehta Potenzial in der neuesten Strategie und dem Plan.

Obwohl es zu spät ist, Raj zu retten, gibt mir das "Adressieren der sozialen Determinanten der mentalen Gesundheit und des Suizids und das Investieren in Orte, an denen Menschen Hilfe suchen können, lange vor einer Krise, Hoffnung", sagte Mehta.

Dieser Artikel wurde von KFF Health News erstellt, einem national tätigen Nachrichtenraum, der umfassende Berichterstattung zu Gesundheitsfragen produziert und eine der Hauptfunktionen von KFF ist, einer unabhängigen Quelle für Gesundheitsrichtlinienforschung, -umfragen und -journalismus. Die Berichterstattung von Cheryl Platzman Weinstock wird von einer Förderung der National Institute for Health Care Management Foundation unterstützt.

