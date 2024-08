- Die Kontroverse um Teflon-beschichtete Kochgeschirr: Sind damit mögliche Gesundheitsrisiken verbunden?

- Latte, Cappuccino, Affogato: Was steckt hinter diesen 12 Kaffeespezialitäten? Kappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee sind seit langem beliebte Getränke in unserem Land. Zunächst waren sie nur in italienischen Restaurants erhältlich, doch später führten große Kette sie ein. Heute setzen sogar kleine, unabhängige Cafés auf diese Kaffeespezialitäten. Vor fünf Jahren