Seit über einem Jahr halten die Zinsen auf ihrem höchsten Stand seit 23 Jahren, doch nun wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch bekannt gibt, dass sie ihren Leitzins schließlich senkt. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, könnte auch auf weitere Senkungen bei zukünftigen Sitzungen hinweisen.

Dies ist der Moment, auf den Investoren seit März 2022 gewartet haben, als die Zentralbank die Zinsen erhöht hat, um die Inflation zu bekämpfen. Sollte dies eintreten, könnten die Feierlichkeiten die Aktienkurse auf neue Rekordhochs treiben.

Allerdings könnten die meisten Amerikaner keine merkliche Veränderung durch eine einzelne Zinssenkung oder sogar mehrere davon für mindestens ein Jahr oder sogar länger bemerken.

Verstehen von Zinssenkungen

Zentralbanken senken die Zinsen aus zwei Hauptgründen: Die Finanzbedingungen werden voraussichtlich stark verschlechtern, oder die Inflation hat so stark abgenommen, dass das Aufrechterhalten hoher Zinsen zu restriktiv wäre und die Wirtschaft negativ beeinflussen würde. Diesmal gehen Wirtschaftswissenschaftlermostly davon aus, dass die Fed aus dem zweiten Grund senken wird.

Wenn die Fed den wirtschaftlichen Druck verringern möchte, senkt sie ihren offiziell genannten Ziel federal funds rate, der der Zinssatz ist, den Geschäftsbanken untereinander verlangen, um sicherzustellen, dass sie immer genügend Geldreserven halten.

Die Fed senkt ihren Zielzinssatz, indem sie mehr Wertpapiere, überwiegend Treasury-Notes und hypothekenbesicherte Wertpapiere, kauft. Im Grunde genommen erhalten die Banken einen Teil des Geldes, das die Fed für den Kauf verwendet, was zu mehr verfügbarem Geld für Kredite an Kunden führt. Mit mehr Geld für Kredite müssen sie keine so hohen Hypothekenzinsen und andere Kreditarten verlangen.

Obwohl dies eine unmittelbare Beobachtung ist, ist es erst der Anfang. Der Hauptimpact tritt viel später ein.

Die umfassende Auswirkung von Zinssenkungen

Zinssätze beeinflussen eine breite Palette von Entscheidungen, die von Einzelpersonen, Unternehmen und der Regierung getroffen werden.

Im Grunde genommen reduzieren niedrigere Zinssätze die Kreditkosten. Daher könnten Unternehmen im Falle einer Zinssenkung am Mittwoch zu dem Schluss kommen, dass es finanziell vorteilhaft ist, in neue Projekte zu investieren oder mehr Mitarbeiter einzustellen, wenn sie nicht so viel Geld für die Tilgung von Schulden aufbringen müssen.

Dadurch werden günstigere Kredite für Verbraucher attraktiver, die ihr Geld ausgeben statt sparen, da die Rendite auf ihren Sparkonten sinkt. Während Unternehmen auf die erhöhte Nachfrage mit Preiserhöhungen reagieren könnten, tritt dieser Effekt normalerweise später ein, anstatt unmittelbar nach der Zinssenkung der Fed, erklärte Thomas Drechsel, ein Wirtschaftswissenschaftler an der University of Maryland.

„Nehmen Sie zum Beispiel Ihr Netflix-Abo“, sagte er. „Sie werden es sicher nicht jede Woche oder sogar jeden Monat ändern.“ In einfachen Worten: Wenn Netflix nach einer Zinssenkung der Fed eine Zunahme neuer Abonnements erlebt, wird es nicht notwendigerweise mit Preiserhöhungen reagieren. Dies liegt daran, dass viele Unternehmen vertragliche Vereinbarungen mit ihren Kunden haben, die eine Änderung der Preise unmittelbar verhindern, sagte er.

Wenn die Fed die Zinsen senkt oder erhöht, braucht der gesamte Effekt einige Zeit, um sich durch die Wirtschaft zu manifestieren. Der amerikanische Nobelpreisträger Milton Friedman nannte dies die „langen und variablen Lags“.

Drechsel sagte zu CNN: „Es ist so, als würden sie ein großes Schiff lenken, und obwohl sie das Ruder drehen, dauert es eine Weile, bis das Schiff in die gewünschte Richtung fährt.“

Obwohl noch diskutiert wird, wie lange dieser Zeitraum dauert, glauben einige Wirtschaftswissenschaftler, dass es etwa ein Jahr dauert, was erklären könnte, warum die Inflation im Jahr 2023 signifikant gesunken ist, ein Jahr nach Beginn des Zinserhöhungszyklus der Fed. Drechsel argumentierte jedoch, basierend auf seiner Forschung, dass es „mehrere Jahre dauern kann, bis sich der volle Effekt entfaltet und in allen verfügbaren Wirtschaftsdaten enthalten ist“.

„Das bedeutet nicht, dass einige der Auswirkungen nicht frühzeitig spürbar sind, aber die vollständige Übertragung dauert Jahre“, sagte er. Es könnte auch bedeuten, dass die Auswirkungen der vorherigen Zinserhöhungen der Fed noch durch die Wirtschaft wirken, sagte er.

Die Senkung des Zielzinssatzes der Fed könnte Unternehmen dazu ermutigen, in neue Projekte zu investieren oder mehr Mitarbeiter einzustellen, da sie aufgrund niedrigerer Hypothekenzinsen weniger Geld für die Tilgung von Schulden aufbringen müssen.

