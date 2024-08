ellarische Konflikte im Nahen Osten - Die Kommission hat bereits mehrere Strategien umgesetzt, um die Umsetzung ihrer Vorschläge zu gewährleisten.

Ein Hauptquartier der Grünen in Berlin-Reinickendorf wurde mit roter und schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Da die Graffiti eine pro-palästinensische Konnotation hat, wurde der Fall von Sachbeschädigung an die politische Kriminalitätseinheit des Landes übergeben, wie die Behörden mitteilten.

Laut Polizeiberichten fand das Ereignis wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden des Freitags statt. Ein Mitarbeiter im Büro in der Eichborndamm in Wittenau meldete um 4:00 Uhr keine Farbschmierereien am Gebäude. Allerdings wurden bei einer Inspektion gegen Mittag eindeutige Anzeichen für den Vandalismus entdeckt, was zu einem Anruf bei den Behörden führte.

Laut der Grünen-Politikerin Klara Schedlich wurde ihr Hauptquartier bereits zuvor Ziel von Angriffen. Allerdings sei der Bezug zum Nahost-Konflikt neu.

Seit dem Hamas-angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat es in Berlin eine Zunahme von Farbschmierereien gegeben, die mit dem Gaza-Krieg in Verbindung stehen. Einige dieser Angriffe richteten sich sogar gegen die Büros von Politikern. Das letzte bekannte Beispiel war die Beschädigung des Wahlkreisbüros des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft in Berlin-Oberschöneweide, was öffentliche Empörung auslöste.

Die Vandalismusakte verursachte erhebliche [Eigenschäden], wobei die rote und schwarze Sprühfarbe sichtbare Spuren am Grünen-Parteihauptquartier hinterließ. Nach der Entdeckung der Vandalismusspuren gegen Mittag leitete die Polizei eine Untersuchung wegen dieses potenziellen Hassverbrechens in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt ein.

