Protestierende, die sich an Flughäfen oder Museen festkleben, müssen nicht nur mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, sondern auch Schadensersatzforderungen bewältigen. Das kann teuer werden.

Im August 2022 klebten sich zwei Personen an den historischen Rahmen von Peter Paul Rubens' Gemälde "Die Kindermorde" in der Alten Pinakothek. Der prunkvolle Rahmen, entworfen vom Hofarchitekten Joseph Effner um 1725 mit detaillierten Schnitzereien und Gravuren, sowie die Wandverkleidung wurden beschädigt. Die Schäden werden auf Zehntausende Euro geschätzt, wie ein Vertreter der Pinakothek mitteilte. Es wurden Schritte eingeleitet, um Schadensersatz für den entstandenen Schaden zu beanspruchen.

Flugbetrieb zu stören ist noch teurer. Im Dezember 2022 klebten sich vier Aktivisten auf eine Rollbahn am Münchner Flughafen, was Umleitungen und Verspätungen verursachte. Vor den Pfingstferien im Mai 2023 klebten sich sechs Aktivisten von "The Last Generation" auf die Rollbahnen, beide Rollbahnen wurden geschlossen und 60 Flüge wurden gestrichen. Die Schäden für den Münchner Flughafen beliefen sich auf eine beträchtliche Summe, wie ein Sprecher mitteilte. Die genauen Schäden für einzelne Airlines sind nicht bekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass sie deutlich höher sind als die des Münchner Flughafens.

Lufthansa hat Schadensersatzforderungen für ähnliche Aktionen in Berlin im November 2022 sowie in Düsseldorf und Hamburg im Juli 2023 eingeleitet. "Die Verfahren laufen noch. Wir prüfen Schadensersatzansprüche in jedem Fall dieser Art, einschließlich der jüngsten Vorfälle im Mai 2023 in München", sagte ein Sprecher. Die Schadensschätzung ist noch im Gange.

Der Flughafenbetreiber hat bereits ein Zivilurteil gegen die Protestierenden von Dezember 2022 erwirkt. "Allerdings war die Vollstreckung bisher erfolglos." Der Flughafen wird "die Einziehung von Forderungen ohne Einschränkungen weiter verfolgen." Der Schadensersatzanspruch für die Mai-Blockade wird derzeit vorbereitet.

Im Vergleich dazu sind die Rechnungen der Bundespolizei für ihren Einsatz am Flughafen relativ überschaubar: Die Protestierenden von Dezember 2022 müssen jeweils 722 Euro bezahlen, und die Aktivisten, die bereits an der Absperrung gestoppt wurden, müssen jeweils 91 Euro bezahlen. Die Grundlage ist die Bundesgebührenverordnung - je nach Anzahl der eingesetzten Beamten und erforderlichen Hilfsmitteln, wie ein Sprecher mitteilte. Die Rechnung für den Polizeieinsatz im Mai wird noch vorbereitet.

Generöse Spenden

Eine wichtige Finanzierungsquelle für Klimaktivisten sind Spenden. Es gibt zahlreiche Online-Aufforderungen dazu. Einige sind erfolgreich: Eine zeigt bereits eine Spende von 309.000 Euro, eine andere 101.000 Euro. Sogar die "The Last Generation"-Sprecherin Carla Hinrichs bittet: "Hey du, der du das liest." Sie wurde im Juli mit 6.000 Euro und den Gerichtskosten belegt. "Ich wäre dankbar, wenn du das mit mir teilen könntest." Ihr Spendenziel beträgt 8.500 Euro. Die Hälfte davon ist bereits erreicht.

