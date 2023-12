Die Kombination von Krafttraining mit einer anderen Aktivität könnte das Risiko eines frühen Todes senken, so eine Studie

Laut einer am Dienstag im British Journal of Sports Medicine veröffentlichten Studie hatten Menschen, die ein- oder zweimal pro Woche Gewichte stemmten und zusätzlich die empfohlene Menge an aerobischen Aktivitäten ausübten, ein um 41 % geringeres Risiko, früh zu sterben.

Das Forscherteam stützte seine Ergebnisse auf die Selbstauskünfte und Gesundheitsinformationen von fast 100 000 Männern und Frauen, die am Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial teilnahmen, der 1998 begann und die Teilnehmer bis 2016 verfolgte. Die Teilnehmer beantworteten 2006 Fragebögen über ihre Bewegungsgewohnheiten im vergangenen Jahr, und die Autoren dieser neuesten Studie überprüften, ob diese Teilnehmer bis 2016 an Krebs erkrankt oder gestorben waren.

Ältere Erwachsene, die Krafttraining ohne Aerobic betrieben, verringerten ihr Risiko eines frühen Todes aus irgendeiner Ursache um bis zu 22 %, wobei dieser Prozentsatz davon abhing, wie oft sie innerhalb einer Woche Gewichte stemmten - wer ein- oder zweimal pro Woche Gewichte stemmte, hatte ein um 14 % geringeres Risiko, und der Nutzen nahm zu, je öfter jemand Gewichte stemmte.

Diejenigen, die Aerobic machten, verringerten ihr Risiko um bis zu 34 %, verglichen mit Teilnehmern, die kein Krafttraining oder Aerobic machten. Das geringste Risiko - 41 % bis 47 % - hatten jedoch diejenigen, die die empfohlenen wöchentlichen Mengen an aerober Aktivität erfüllten (siehe unten) und ein- oder zweimal pro Woche Gewichte stemmten, im Vergleich zu denjenigen, die nicht aktiv waren. Ein geringeres Risiko, an Krebs zu sterben, konnten die Autoren nicht feststellen.

Bildung, Raucherstatus, Body-Mass-Index, Rasse und ethnische Zugehörigkeit der Teilnehmer hatten keinen Einfluss auf die Ergebnisse, wohl aber das Geschlecht - die Assoziationen waren bei Frauen signifikanter, stellten die Forscher fest.

"Die Ergebnisse dieser Studie sind vorhersehbar, aber es ist bezeichnend, dass die Autoren die erwarteten Ergebnisse als Daten bei älteren Menschen liefern", sagte Haruki Momma, Dozent in der Abteilung für Medizin und Wissenschaft in Sport und Bewegung an der Tohoku-Universität in Japan, per E-Mail. Momma war nicht an der Studie beteiligt.

"Dies ist einer der wichtigsten Punkte dieser Studie", so Momma weiter. "Bisherige Studien bei älteren Erwachsenen sind begrenzt."

Die Ergebnisse unterstützen den gemeinsamen Nutzen von muskelstärkenden Aktivitäten durch Krafttraining zusammen mit aerober Aktivität, und zwar in einem Umfang, der in etwa den aktuellen Richtlinien für körperliche Aktivität entspricht, so die Autoren.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt älteren Erwachsenen (ab 65 Jahren) mindestens 150 bis 300 Minuten mäßig intensives Training oder 75 bis 150 Minuten intensives aerobes Training pro Woche. Zu den aeroben Aktivitäten gehören Gehen, Tanzen, Laufen oder Joggen, Radfahren und Schwimmen.

Muskelstärkende Übungen sollten den Richtlinien zufolge möglichst mindestens zweimal pro Woche durchgeführt werden. Diese Übungen können dazu beitragen, Stürze und damit zusammenhängende Verletzungen sowie eine Verschlechterung der Knochengesundheit und der Leistungsfähigkeit zu verhindern.

Zu denKraftübungen, die Sie 30 bis 60 Minuten lang durchführen können, gehören Kreuzheben, Überkopfdrücken mit Kurzhanteln und seitliches Anheben von Kurzhanteln, bei dem Sie Ihre Rücken- und Schultermuskeln einsetzen, um leichte Kurzhanteln zu heben, so dass Ihre Arme und Ihr Körper eine T-Form bilden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie beim Training Schmerzen verspüren, sollten Sie sofort aufhören. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm beginnen.

Verständnis von Kraft und Sterberisiko

Die Autoren hatten keine Informationen über das spezifische Krafttraining oder die aeroben Übungen, die die Teilnehmer durchführten.

"Wie die Autoren feststellten, gab es keine Informationen über die Trainingsintensität, die Trainingsbelastung und den Umfang (Sätze und Wiederholungen)", so Momma per E-Mail. "Daher bleibt das optimale Rezept für regelmäßige Muskelkräftigungsübungen zur Vorbeugung der Sterblichkeit unklar. Diese Einschränkung ist jedoch nicht auf diese Studie beschränkt. Studien zur Epidemiologie von Muskelkräftigungsübungen sind anfällig für diese Einschränkung".

Die Forscher hatten jedoch einige Ideen, wie Übungen zur Vorbeugung von Krankheiten oder frühem Tod beitragen könnten.

Krafttraining kann die Körperzusammensetzung oder die magere Muskelmasse verbessern, die in der Vergangenheit mit einem besseren Schutz vor einem frühen Tod aus beliebiger Ursache und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde.

Mehr magere Muskeln und weniger Körperfett können das Gleichgewicht, die Körperhaltung und die Regulierung des Cholesterinspiegels verbessern, erklärte Dr. Nieca Goldberg im März gegenüber CNN. Goldberg, die medizinische Leiterin des Atria New York City und klinische außerordentliche Professorin für Medizin an der Grossman School of Medicine der New York University, war nicht an der Studie beteiligt.

"Wir wissen, dass Menschen mit Fettleibigkeit ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Glukoseintoleranz und einige Krebsarten haben, so dass eine Verbesserung dieses (Gesundheits-)Profils von Vorteil ist", sagte Goldberg. "Menschen, die sich regelmäßig bewegen, haben auch eine gesündere Lebenseinstellung und einen gesunden Lebensstil.

Der erhöhte Nutzen der Kombination beider Übungen könnte darauf zurückzuführen sein, dass beide zusammenwirken, um die Gesundheit zu verbessern, erklärte Dr. William Roberts, Professor in der Abteilung für Familienmedizin und Community Health an der Universität von Minnesota, im März gegenüber CNN. Ein ausgewogenes Trainingsprogramm entspricht eher dem Lebensstil unserer Vorfahren, fügte er hinzu.

Außerdem unterstützen Muskeln die Funktionen des endokrinen und des parakrinen Systems, so die Autoren, die für Hormone bzw. die Zellkommunikation zuständig sind. Krafttraining könne auch in einem sozialen Umfeld durchgeführt werden, fügten die Forscher hinzu, und soziale Kontakte seien mit einem längeren Leben verbunden.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass es zu Messfehlern kommen könnte, wenn sich die Teilnehmer an ihre Bewegungsgewohnheiten erinnern, und dass die Studie möglicherweise nicht auf farbige und jüngere Menschen anwendbar ist, da die meisten Teilnehmer nicht-hispanische Weiße und im Durchschnitt 71 Jahre alt waren.

Künftige Studien, die vielfältiger sind, länger dauern und über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden, wären für das Verständnis der Zusammenhänge zwischen diesen Übungen und dem Risiko eines frühen Todes von Vorteil, so die Autoren.

Vorerst aber sollten ältere Erwachsene, die eine der beiden Übungen machen, die andere in ihren Alltag integrieren, so Momma.

"Etwas körperliche Aktivität ist besser als gar keine", sagte Momma. "Da das Fitnessniveau und die chronischen Erkrankungen bei älteren Menschen je nach Person unterschiedlich sind, sollten Sie so aktiv sein, wie es Ihre Fähigkeiten und Ihr Zustand zulassen.

Quelle: edition.cnn.com