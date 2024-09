Die Kleidung einer Ikone verändern: Die moderne Neuerfindung des Kleiderschranks von Käfersaft

Die Outfits, die im 1988er Film zu sehen waren, hatten einen so großen Einfluss, dass Imitationen von Aggie Guerard Rodgers' Entwürfen zum Standard in der Halloween-Kostümindustrie geworden sind. Das ikonische rote Tüll-Hochzeitskleid von Lydia Deetz, das von einer 16-jährigen Winona Ryder im Film getragen wurde, ist zum Go-to-Outfit für coole Girls während Halloween-Feiern geworden. Dieser Trend wurde 2018 weiter popularisiert, als das Model Bella Hadid ein exaktes Abbild des scharlachroten Kleides trug, zusammen mit dem Sänger The Weeknd, der sich als Michael Keaton in seinem berühmten burgunderroten Smoking verkleidete.

Die überarbeitete 2024er Version des Films "Beetlejuice Beetlejuice" musste den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden, wobei Kostümdesignerin Colleen Attwood sicherstellte, dass sie den ikonischen Looks des Originals einen Tribut zollte. Trotz der reichen Modegeschichte des Films fand Attwood Raum für Verbesserungen, Verfeinerungen und sogar Experimente. In einem Zoom-Interview sprach Attwood über ihre Inspirationen für die Kostüme und erläuterte ihre Entscheidungen für die Unterwelt-Wartehalle, den Alterungsprozess für Beetlejuices Outfit und die Schaffung von Lydias Hochzeitskleid.

CNN: Was hat Sie bei der Gestaltung der Kostüme für „Beetlejuice Beetlejuice“ inspiriert?

Attwood: Für die Unterwelt (eine Art burokratische Wartehalle für Geister wie Beetlejuice) habe ich mich von den 1970er Jahren inspirieren lassen. Wir hatten Charaktere mit verschiedenen Farben, also wählte ich Farbtöne, die zu blauen Gesichtern passten, ohne zu grell oder überwältigend zu sein. Das führte zu einem '70er-Jahre-inspirierten Farbschema.

Für diejenigen, die sich in der Unterwelt länger aufhielten, integrierte ich Stile aus verschiedenen Jahrzehnten, wie den 1920er, '30er, '40er, '70er, '80er und '90er Jahren. Obwohl verschiedene Epochen vertreten waren, blieb das Gesamtfarbschema minimalistisch innerhalb eines festgelegten Rahmens.

Die Inspiration für die "Bob's", die Schrumpfer (oder Zombies) in der Unterwelt, kam von alten Century 21 Immobilienmännern, die passende goldfarbene Blazer, braune Krawatten und weiße Hemden trugen. Ich hatte spezifische Ideen für diesen Teil der Welt.

CNN: Wie gingen Sie bei der Gestaltung von Kostümen für einen Film mit zahlreichen historischen Mode-Momenten vor?

Bei der Arbeit mit ikonischen Charakteren ist es wichtig, ihre ursprünglichen Erscheinungen zu berücksichtigen. Beetlejuices charakteristisches gestreiftes Anzug blieb erhalten, aber Attwood gab ihm ein frischeres, abgetragenes Aussehen, während sie immer noch dessen Geschichte ehrte. Durch die Verwendung von organischeren Materialien und einem Alterungsprozess, der Färben und Ausfransen beinhaltete, konnte sie Beetlejuices Alterungsprozess zeigen, während sie dem ursprünglichen Kostümdesign Tribut zollte.

Das gleiche Vorgehen wurde für Beetlejuices Hochzeits-Smoking angewandt, der den Anschein eines billigen, gemieteten Smokings hatte, aber mit verbesserten Passformen. Attwood stellte eine Herausforderung dar, die sowohl spaßig als auch belohnend war, indem sie es ihnen ermöglichte, der Arbeit des ursprünglichen Designers Tribut zu zollen, während sie den Modetrends von 2024 angepasst wurden.

CNN: Welche Techniken verwendeten Sie für den Alterungsprozess der Kostüme?

Der Alterungsprozess begann damit, dass das Gewebe in eine Farbe getaucht wurde, um einen schmutzigen Effekt zu erzeugen. Nach der Fertigstellung des Kleidungsstücks wurden flüssige Farblacke verwendet, um grüne Schimmelflecken an den schwarzen und weißen Stoff zu geben, um ihm ein weicheres und gealtertes Aussehen zu verleihen. Die Ränder von Manschetten, Hosenbeinen und dem Bereich um den Hals wurden verfärbt, um dem Kleidungsstück ein schmutziges und abgetragenes Aussehen zu verleihen. Der Alterungsprozess konnte 2-3 Tage dauern, da jede Schicht Zeit zum Trocknen benötigte.

CNN: Warner Brothers. stellte Ihnen das originale Hochzeits-Smoking aus den Archiven für Michael Keaton zur Verfügung. Wie war das Erlebnis und hatten Sie die Möglichkeit, andere Kostüme aus Rodgers' Archiven zu sehen?

Das originale Smoking war ein einfaches, handelsübliches Smoking. Obwohl es nicht besonders beeindruckend war, war Attwood nicht allzu begeistert davon, da sie sich auf die Schaffung ihrer eigenen Version des Kostüms konzentrierte. Leider hatte Attwood nicht die Möglichkeit, das originale Hochzeitskleid persönlich zu sehen.

CNN: Wie war Ihr Prozess zur Rekreation von Lydias ikonischem Hochzeitskleid?

Attwoods Ausgangspunkt für Lydias Hochzeitskleid war dessen viktorianisches Silhouette. Durch das Verwenden von Spitzen aus Frankreich und verschiedenen Spitzenkombinationen konnte sie eine leichtere, atmungsaktivere Version des Originals schaffen, während sie immer noch das viktorianische Wesen des Kleides bewahrte.

CNN: Bevorzugen Sie das Erstellen von Kostümen von Grund auf oder das Arbeiten mit Vintage-Kleidung?

Attwood genießt sowohl das Erstellen von Kostümen von Grund auf als auch das Umfunktionieren von Vintage-Kleidung, da sie die Liebe daran hat, verschiedene Zeitperioden zu erkunden und sie zu kombinieren, um einzigartige Welten zu schaffen. Diese vielseitige Herangehensweise an die Kostümgestaltung machte das Projekt für Attwood besonders und spaßig.

