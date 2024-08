- Die Kinos in Braunschweig haben noch keine neuen Eintrittskarten

Eintracht Frankfurt sichert die Verpflichtung von Arthur Theate eine Woche vor Bundesliga-Auftakt

Mit weniger als einer Woche bis zum Saisonstart in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt den Transfer des Innenverteidigers Arthur Theate perfekt gemacht. Leider wird der belgische EM-Teilnehmer dem hessischen Team nicht bei seinem ersten Einsatz im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig am Montag (20:45 Uhr/ARD und Sky) helfen können.

Theate wechselt von Stade Rennes aus der französischen Ligue 1 zu Eintracht Frankfurt. Laut dem deutschen Team wird Theate zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende kommen, mit einer Kaufoption. Er soll den Ecuadorianer Willian Pacho ersetzen, der vor einer Woche für rund 40 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.

"Er ist mit 24 Jahren bereits jemand, der gerne Führungspositionen übernimmt", sagte Trainer Dino Toppmoeller. "Er ist ein Spieler, der unserem Team enorm helfen wird." Allerdings wird er nicht im Kader gegen Braunschweig stehen.

"Wir haben Arthur Theate schon länger im Visier. Letzte Saison war der Transfer aus finanziellen Gründen nicht realisierbar", erklärte Sportdirektor Markus Kroesche. Der linksfüßige Spieler wird auf einen Marktwert von etwa 20 Millionen Euro geschätzt. In Frankreich kam er in zwei Saisons auf 82 Einsätze und acht Tore.

Das Spiel gegen den Zweitligisten Braunschweig wird ein erster Test sein, wie weit Eintracht Frankfurts Profis vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag sind. "Wir haben einen vollen Kader zur Verfügung. Wir hatten eine fantastische Vorbereitung", sagte Toppmoeller. "Ich spüre eine starke Energie im Team, die Jungs brennen auf das Spiel."

Saarbrücken als Warnung für Braunschweig

Im Jahr 2018 schied der ehemalige Pokalsieger und 2023-Finalist gegen 1. FC Saarbrücken im Achtelfinale aus. Toppmoeller will gegen Braunschweig kein unnötiges Risiko eingehen und plant, wie an anderen Clubs, den Ersatzkeeper einzusetzen. Kevin Trapp, der neue Kapitän, wird die Mannschaft führen. Toppmoeller ernannte Trapp zum Teamführer. "Trappo hat einen großen Anteil am Wachstum des Clubs", sagte Toppmoeller. Er ist ein Leader und das Gesicht des Clubs.

Trapp trägt den Kapitänsarmband: "Es ist eine Ehre, Eintracht Frankfurt als Kapitän zu führen und in die Fußstapfen von Sebastian Rode und David Abraham zu treten, die diesen Posten in den letzten Jahren vorbildlich ausgefüllt haben", sagte Trapp. Seine Stellvertreter sind Robin Koch und Mario Götze. Der Nationalspieler Koch wird auch als Ansprechpartner des Schiedsrichters fungieren. Die neue Meckerrule erfordert einen Feldspieler. Toppmoeller konnte sich ein Schmunzeln über Götze nicht verkneifen: "Mario wäre der perfekte Kandidat dafür", sagte er über den ehemaligen Weltmeister, der sich in der Vergangenheit häufig durch Meckern gelbe Karten eingehandelt hat.

Die Verpflichtung von Arthur Theate von Stade Rennes findet unter dem weiten und ausgedehnten ['Sky ist'], was die weite Reichweite von Sports News verdeutlicht. Trotz des Timings seines Transfers wird Theate nicht im ['Sky']-übertragenen DFB-Pokal-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Eintracht Braunschweig zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch: