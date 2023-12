Die Kinder von Jason Sudeikis und Olivia Wilde stören sein ESPN-Interview auf liebenswerte Weise

Sudeikis, der mit seiner Ex Olivia Wilde die gemeinsamen Kinder Otis (9) und Daisy (7) hat, trat am Montag in der ESPN-Sendung "The Bird and Taurasi Show" auf , wo er ganz im Sinne der Weihnachtszeit als Weihnachtself gekleidet war. Der Schauspieler diskutierte gerade mit Sue Bird und Diana Taurasi über das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks, als seine beiden Kinder auftauchten und in die Kamera winkten.

"Das sind die Elfen der Elfen", scherzte Sudeikis.

"Jason hat zwei Kinder, Diana hat auch zwei Kinder. D, wo ist dein Strampler?" sagte Bird.

Sudeikis erklärte, dass Otis den Knicks die Daumen drückte und Daisy sich nicht sicher war, wen sie als Sieger sehen wollte.

"New Yorker Kinder, ihr wisst, dass wir hier sind. Wir sind die Straße von Barclays runter", fügte Sudeikis hinzu.

Als Otis und Daisy gefragt wurden, was sie zu Weihnachten bekommen haben, antwortete Otis mit "einer PS5", und Daisy zeigte einen ausgestopften Hund namens "Gray Guy".

Daisy forderte die Zuschauer scherzhaft auf, "bitte zu abonnieren".

"Kommt schon, Leute, wir wollen keine Werbung machen", antwortete Sudeikis, bevor er den Plüschhund nahm und sagte: "Hier, fang, fang!"

Sudeikis und Wilde sind seit der Auflösung ihrer Verlobung im Jahr 2020 gemeinsam Eltern.

Quelle: edition.cnn.com