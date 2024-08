- Die Kinder spielen ein Spiel mit dem Titel "Urlaub machen". "Papa, du kannst die Rolle des Großvaters übernehmen, aber er wird nicht mitkommen".

Schauen Sie sich diese Woche die Social-Media-Highlights an!

Spruch des Wochenendes

Jeden Freitag kuratieren wir Tweets, die uns in der vergangenen Woche aufgefallen sind. Diese Tweets können witzig sein oder wichtige Themen aufgreifen, die uns ans Herz gehen. Schließlich ist das Familienleben nicht immer ein Spaziergang im Park, und wir alle erleben Situationen, die nicht so angenehm sind. Aber genau diese Erfahrungen sind wichtig und verdienen unsere Aufmerksamkeit. Deswegen finden Sie hier eine Mischung aus humorvollen und ernsten Tweets, die die Weisheit von Forrest Gumps Mutter widerspiegeln: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt."

Wir schätzen Ihre Familiengeschichten, sie geben unserem Leben so viel Tiefe – und dienen oft als willkommene Ablenkung vor dem letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (es sei denn, Sie sind im Dienst...). Auf Wunsch eines Followers haben wir eine besondere Seite erstellt, auf der Sie archivierte Tweet-Sammlungen finden können.

Vielen Dank, dass Sie uns wissen lassen, dass unsere Tweets der Woche den Beginn Ihres Wochenendes markieren! 🥰

Wenn Sie eine persönliche Geschichte oder Erfahrung haben, die mehr als 140 Zeichen erfordert, teilen Sie sie bitte mit uns unter [email protected]. Wenn wir glauben, dass das Thema Potential hat – es könnte unterhaltsam, aufmunternd oder zum Nachdenken anregen – werden wir antworten. Manchmal entstehen tiefgründige Ideen aus einer einfachen Beobachtung und gewinnen an Fahrt, wenn mehr Menschen ein gemeinsames Problem oder eine Herausforderung erkennen. Wir können es kaum erwarten, von Ihnen zu hören!

Sehen Sie sich das Video an: Es gibt unzählige Menschen auf Social-Media-Plattformen, die das tägliche Leben ihrer Familien teilen. Oft stehen Kinder im Mittelpunkt. Aber sollten Bilder von jungen Kindern öffentlich im Internet geteilt werden? Stern hat die Influencer Mirella und Alicia Joe interviewt, um die Vor- und Nachteile der Online-Präsenz von Kindern zu diskutieren.

Die Mischung aus humorvollen und ernsten Tweets in unseren wöchentlichen Highlights spiegelt die vielfältigen Herausforderungen und Freuden des Familienlebens wider. Indem Sie Ihre Familiengeschichten mit uns teilen, bereichern Sie unser Verständnis für verschiedene Familienerfahrungen.

