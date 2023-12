Die jungen Ärzte Großbritanniens befinden sich im längsten Streik seit der Gründung des NHS

Nachdem die Gespräche über eine Gehaltserhöhung gescheitert waren, traten junge Ärzte in England am Mittwoch in den längsten Streik seit der Gründung des NHS. Die Ärzte werden ihre Arbeit in zwei Schritten einstellen, zunächst bis Samstagmorgen und dann erneut vom 3. bis 9. Januar. Die Ärztegewerkschaft British Medical Association (BMA) kündigte Anfang des Monats Streikaktionen an.

Der neue Streik der Krankenhausärzte fällt in eine der arbeitsreichsten Zeiten des Jahres. Traditionell steigt die Zahl der NHS-Krankenhauseinweisungen in den zwei Wochen nach Weihnachten, da die Menschen ihre Behandlung über die Feiertage hinauszögern.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den Streik der Assistenzärzte scharf kritisiert. Er forderte die Ärzte auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sunak betonte, dass sie „sich daran erinnern sollten, dass ein Streik in solch einer schwierigen Zeit erhebliche Auswirkungen auf den NHS und einzelne Patienten haben wird“.

Nach Angaben von Assistenzärzten des BMA wurde in den Verhandlungen eine Gehaltserhöhung von 3,3 % gefordert, zusätzlich zu der bereits im Sommer vereinbarten durchschnittlichen Gehaltserhöhung von 8,8 %. Sie lehnten den Vorschlag mit der Begründung der ungleichen Verteilung ab und argumentierten, er würde „immer noch eine Gehaltskürzung für viele Ärzte bedeuten“.

In diesem Jahr kam es in ganz Großbritannien zu mehreren medizinischen Streiks, die dazu führten, dass Hunderttausende Patienten ihre Behandlungen verzögerten und Termine absagten. Der NHS, der seit Jahren unterfinanziert ist, muss im Zuge der Pandemie einen enormen Rückstand aufarbeiten.

Quelle: www.ntv.de