Jahreswechsel - Die IUCN fordert die Menschen dringend dazu auf, keine Feuerwerkskörper zu verwenden: weil Tiere

Der Bayerische Naturschutzbund (BN) ruft dazu auf, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu vermeiden. Diese verursachen Abfall, verschmutzen die Luft und töten Wildtiere, sagte der Verband in einer Erklärung. Beispielsweise können laute Feuerwerkskörper Vögel verscheuchen, die dann im Flug lebenswichtige Energiereserven verlieren. Aber auch Wildtiere wie Igel können von Feuerwerkskörpern betroffen sein. „Grelle Blitze, Lärm und stechende Gerüche bedeuten für die Tiere erheblichen Stress. BN-Mitglieder berichteten wiederholt, dass sie am Neujahrsmorgen und in den darauffolgenden Tagen tote Tiere gefunden hätten“, sagte BN-Staatsvertreter Martin Guerre Khufu.

Quelle: www.stern.de