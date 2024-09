Die israelischen Behörden warnten die Vereinigten Staaten vor der Durchführung ihrer Operationen im Libanon am Dienstag, aber sie wollten die Einzelheiten ihrer Strategie nicht offenlegen, so zuverlässige Quellen.

Information fehlte über den Einsatz, was US-Beamte ahnungslos ließ, bis die Nachricht von Hunderten explodierender Walkie-Talkies kurze Zeit später bekannt wurde, wie Quellen berichteten.

CNN entdeckte, dass Israel hinter dem dreisten Angriff steckte, was die Spannungen in einer bereits volatilen Region weiter angeheizt hat. Der Einsatz war ein gemeinsames Unterfangen zwischen Israels Geheimdienst Mossad und der israelischen Armee. Die Regierung Libanons verurteilte den Angriff als "israelische kriminelle Aggression".

Am Mittwoch explodierten erneut Walkie-Talkies in einer neuen Serie von Explosionen in Libanon, wie ein Sicherheitsquellen CNN informierte. Es bleibt unklar, wer dafür verantwortlich ist oder ob die USA darüber informiert wurden.

Die Explosionen am Dienstag ereigneten sich, während Außenminister Antony Blinken von Washington nach Kairo unterwegs war, was US-Diplomaten in Erstaunen versetzte, als sie die Ereignisse live auf ihren Bordfernsehern verfolgten.

Israel hat eine Vorgeschichte provokanter Aktionen zur gleichen Zeit, als Blinken den Nahen Osten besuchte. Allerdings hat diese spezifische Aktion Bedenken hinsichtlich einer möglichen regionalen Eskalation aufkommen lassen, die die USA zu verhindern versucht hat. Blinken bekräftigte, dass die USA "von diesen Vorfällen nichts wussten und nicht beteiligt waren".

Die USA haben Iran über eine verdeckte Leitung mitgeteilt, dass sie nicht an dem Angriff beteiligt waren und Iran aufgefordert, keine Eskalation zu betreiben, wie eine separate CNN-Quelle berichtete. Laut iranischen Staatsmedien wurde der iranische Botschafter in Libanon durch die explodierenden Walkie-Talkies verletzt. Während des fast einjährigen Kriegs in Gaza hat die USA consistently indirekte Botschaften an Teheran gesendet, die vor einer Eskalation warnen.

Gallant und Austin führten am Dienstag ein zweites Gespräch, nachdem bestätigt wurde, dass Tausende von Hezbollah-Mitgliedern durch explodierende Walkie-Talkies verletzt wurden. Allerdings weigerten sich die Beamten, Details des Gesprächs preiszugeben.

Weißes Haus-Sprecherin Karine Jean-Pierre klärte am Dienstag auf, dass "die USA nicht beteiligt waren" und "keine Vorwarnung für diesen Vorfall mit den explodierenden Walkie-Talkies in Libanon erhalten haben".

Jean-Pierres Formulierung war präzise und betonte, dass die USA keine spezifische Vorwarnung von Israel erhielten, was die US-Beamten über die Natur des Einsatzes im Unklaren ließ, wie Quellen berichteten.

Seit dem Angriff von Hamas am 7. Oktober hat Israel häufig Schläge in Libanon als Antwort auf die Drohnen- und Raketenstarts von Hezbollah durchgeführt. Israel hat auch führende Hamas-Offizielle in Libanon ins Visier genommen. Die Reichweite der israelischen Operationen in Libanon in den letzten 11 Monaten hat Bedenken aufkommen lassen, was Israel möglicherweise plant.

CNNs Jennifer Hansler trug zu dieser Berichterstattung bei.

Die anhaltenden politischen Spannungen im Nahen Osten wurden durch diese jüngsten Ereignisse weiter verschärft. Angesichts des Engagements der USA, Frieden in der Region aufrechtzuerhalten, beobachten die Beamten die Situation eng, um eine Eskalation zu verhindern.

Lesen Sie auch: