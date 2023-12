Die internationalen Stars der NBA übernehmen die Liga, und das könnte erst der Anfang sein

Fernab von Glanz und Glamour, wo er sein Können unter Beweis stellt, wird Nikola Jokic die Trophäe für den wertvollsten Spieler (MVP) der National Basketball Association(NBA) vor einem Pferdestall in seinem Heimatland überreicht.

Nach einem weiteren dominanten Jahr wurde Jokic zum zweiten Mal in Folge zum MVP ernannt und ist damit der 15. Spieler in der Geschichte der NBA, der den MVP mehrfach gewinnt.

Als Jugendlicher, sagt Jokic, habe er nie davon geträumt, selbst den Sport zu spielen, in dem er heute so gut ist, weil er zu sehr damit beschäftigt war, die Ställe auszumisten.

"Ich habe die Boxen geputzt. Ich habe die Pferde geputzt. In diesem Alter habe ich überhaupt nicht an Basketball gedacht, ich werde nicht lügen."

Spulen wir ins Jahr 2022 vor, und Jokic hat es geschafft, nachdem der 27-jährige Big Man nach Milwaukee Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo in den Jahren 2018-19 und 2019-20 der zweite Spieler in Folge war, der den Preis in einer aufeinanderfolgenden Saison gewann.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass damit die Reihe nicht-amerikanischer Gewinner des wichtigsten Einzelpreises im Basketball fortgesetzt wird und eine neue Generation internationaler Stars in der NBA auf dem Weg nach oben ist.

Ein Traum

Bevor Antetokounmpo 2019 seinen ersten MVP-Titel gewann, waren 12 Jahre vergangen, seit ein internationaler Spieler die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hatte, nämlich der Deutsche Dirk Nowitzki als Mitglied der Dallas Mavericks in der Saison 2006/07.

Neben Nowitzki, Jokic und Antetokounmpo sind der Nigerianer Hakeem Olajuwon, der Kanadier Steve Nash und Tim Duncan von den US-Jungferninseln die einzigen nicht in den USA geborenen Spieler, die den MVP-Preis gewonnen haben (Duncan ist zwar US-Bürger und hat die USA in internationalen Spielen vertreten, wird aber von der NBA als internationaler Spieler betrachtet).

Bei der diesjährigen Wahl der drei besten Spieler für die prestigeträchtige Maurice Podoloff Trophy setzte sich Jokic jedoch gegen Antetokounmpo und Philadelphia 76ers Center Joel Embiid durch. Es ist das erste Mal, dass die ersten drei Plätze der MVP-Wahl ausschließlich aus internationalen Spielern bestehen.

In einer Liga, die hauptsächlich aus amerikanischen Stars besteht, ist es ein Meilenstein für die NBA, dass ein Serbe, ein Grieche und ein Kameruner zu den besten Spielern der Liga gehören.

Nie zuvor gab es in der NBA eine solche Konzentration internationaler Stars. Beim diesjährigen All-Star-Game waren sieben Spieler aus dem Ausland dabei, vor 30 Jahren waren es nur zwei.

In der ersten Saison der Liga 1946/47 gab es fünf internationale Spieler in der Liga. Zu Beginn dieser Saison waren es 109 aus 39 Ländern.

Der frühere NBA-Commissioner David Stern erkannte das Potenzial für eine globale Expansion und die Chance für den Sport, seine Grenzen zu erweitern.

"Es ist der Traum von David Stern", sagte der Trainer der 76ers, Doc Rivers. "Es ist ein Weltspiel. Es geht nicht mehr nur um 'uns', was auch immer 'uns' bedeutet. Es ist ein Weltspiel und das ist eine gute Sache."

In Verbindung mit dem Einfluss von Dražen Petrović und Arvydas Sabonis - zwei europäischen Spielern, die in den 1990er Jahren erfolgreiche Karrieren in der NBA machten und als Pioniere gelten, die die Barriere zu den USA für viele internationale Spieler, die nach ihnen kamen, niedergerissen haben - wurde die Liga für viele zu einem realistischen Ziel. Der Sohn von Sabonis, Domantas, ist ein All-Star-Stürmer, der derzeit für die Sacramento Kings spielt.

Da rund um den Globus Ligabüros entstehen und der Sport in vielen Ländern immer beliebter wird, ist es vielleicht nicht überraschend, dass es einen Zustrom internationaler Stars gibt - und es ist bemerkenswert, dass 11 der letzten 27 NBA-Spieler, die als Nummer 1 ausgewählt wurden, außerhalb der USA geboren wurden.

Eine erste Welle?

Neben den diesjährigen internationalen MVP-Finalisten ist vielleicht der nächste europäische Spieler in der Warteschlange für die Auszeichnung: Luka Doncic.

Der slowenische Guard der Dallas Mavericks erlebt eine weitere Saison mit einer außergewöhnlichen Entwicklung.

Der "Rookie of the Year" 2019 - der mit Real Madrid im Alter von 18 Jahren bereits EuroLeague-Champion und MVP war - hat die Mavs bisher fast im Alleingang in die Playoffs und durch diese geführt. Und obwohl er durch seinen langsamen Start in die Saison aus dem Rennen um die diesjährige Auszeichnung ausgeschieden ist, wird er in den kommenden Jahren sicher wieder dabei sein.

Man kann darüber streiten, ob Doncic, Jokic, Antetokounmpo und Embiid davon profitieren, dass sie als einzige NBA-Spieler aus ihren jeweiligen Ländern das Rampenlicht dominieren, während ihre US-Kollegen um die Aufmerksamkeit buhlen müssen.

Jokic ist der größte Name im serbischen Basketball; Giannis Antetokounmpo - und seine beiden Brüder Francis und Thanasis - dominieren die griechische NBA-Landschaft; und Doncic ist der Star des slowenischen Basketballs.

Nach Angaben der NBA schneiden Inhalte mit Antetokounmpo auf den Social-Media-Kanälen der NBA Europe um 100 % besser ab als der durchschnittliche Post, während Inhalte mit Jokic um 10 % besser abschneiden.

Die Auswirkungen dieses Zustroms von Stars und die Tatsache, dass junge Basketballspieler den Sport als potenziellen Weg für eine Karriere sehen, sind der Grundstein, den die NBA braucht, um bei der nächsten Generation noch mehr zu wachsen.

Mit Basketball-Akademien, die rund um den Globus eingerichtet werden - sei es von Spielern oder von der Liga selbst -, wer weiß, ob der nächste Jokic nicht gleich um die Ecke kommen könnte?

"Wenn ich es nicht bin, wer ist es dann?" erklärte Jokic auf die Frage, ob er sich selbst als Außenseiter in der NBA betrachte.

"Ich würde auf keinen Fall in die NBA kommen und Basketball spielen, wenn ich nicht aus diesem Stall käme, und jetzt spiele ich Basketball in der besten Liga der Welt und auf einem hohen Niveau."

Da sich einige der berühmtesten Basketballspieler dem Ende ihrer Karriere nähern - LeBron James ist 37, Kevin Durant 33 und Steph Curry 34 -, könnte es noch mehr Platz für eine neue Generation junger internationaler Spieler geben, die den Mantel der Gesichter der Liga übernehmen.

Und obwohl sie mit einheimischen US-Talenten wie Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum und Zion Williamson konkurrieren werden, könnte die NBA einen ganz neuen Zustrom von Spielern begrüßen, da die Liga ihren globalen Status ausbaut.

