Die Inflation in Großbritannien sinkt weiter

In Großbritannien sinkt die Inflation weiter. Im November fiel die Inflation auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,9 % gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Dies ist der niedrigste Stand seit September 2021. Im vergangenen Monat waren es 4,6 %.

„Die Inflation ist erneut auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gesunken, aber die Preise liegen in der Ukraine immer noch deutlich über dem Niveau vor der Invasion“, sagte der Chefökonom der Statistikbehörde gegenüber der PA.

Bundeskanzler Rishi Sunak kündigte das Ziel an, die Inflation zu halbieren – ein Ziel, das letzten Monat erreicht wurde. Analysten erwarten nun einen Rückgang auf durchschnittlich 4,3 %. Ein Grund für den Rückgang der Inflation sind niedrigere Kraftstoffpreise.

Als Reaktion auf den Inflationsanstieg erhöhte die Bank of England die Zinsen. Der Hauptzinssatz beträgt derzeit 5,25 %. Angesichts der sinkenden Inflation ist jedoch mit einer ersten Zinssenkung im nächsten Jahr zu rechnen.

Obwohl auch die Kerninflation (weniger Energie und Nahrungsmittel) sinkt, ist sie höher als die Gesamtinflation. Im November lag sie bei 5,1 % und im letzten Monat bei 5,7 %.

Quelle: www.ntv.de