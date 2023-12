Die höchsten Fertigteil-Wolkenkratzer der Welt sollen in Singapur entstehen - gebaut werden sie aber in Malaysia

Und während die beiden 192 Meter hohen Türme im dicht besiedelten Singapur entstehen, werden große Teile der Gebäude jenseits der Grenze in Malaysia gebaut.

Das Wohnprojekt mit dem Namen Avenue South Residences wird 988 Wohnungen umfassen, die aus fast 3.000 vertikal gestapelten "Modulen" bestehen. Die Firma ADDP Architects, die hinter dem Projekt steht, sagt, dass die Bauweise, die als Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) bekannt ist, weniger arbeitsintensiv ist und dazu beitragen kann, Abfall und Lärmbelästigung zu reduzieren.

Die einzelnen Module werden im Werk in Senai, Malaysia, hergestellt, wo eine Reihe sechseckiger Kästen in Beton gegossen wird. Die Einheiten werden dann zu einer Anlage in Singapur transportiert, wo sie ausgestattet und eingerichtet werden, bevor sie zur Baustelle gebracht werden.

Nach Angaben von ADDP Architects sind die Boxen bei ihrer Ankunft zu 80 % fertiggestellt. Sie werden dann mit einem Kran in Position gehoben und zu einem starken, tragenden Rahmen zusammengefügt", so Markus Cheng Thuan Hann, einer der Partner des Büros. Der letzte Schliff, wie z. B. die Türen, wird erst danach angebracht, so der Architekt.

"Es ist wie ein Konzept für die Autoherstellung, aber für die Bauindustrie", fügte er in einem Telefoninterview hinzu.

Vorteile der Vorfabrikation

Die Begrenzung des Umfangs der Bauarbeiten auf der Baustelle, die sich in Singapurs Wohnviertel Bukit Merah befindet, kann dazu beitragen, die Beeinträchtigungen für die Anwohner zu minimieren, so Hann.

"Aber diese Bauweise trägt wirklich dazu bei, den Lärm zu reduzieren", sagte er über den Nutzen für die umliegenden öffentlichen Wohnsiedlungen. "Und es kann den Abfall reduzieren, weil die Verarbeitung in einer Fabrik viel besser kontrolliert werden kann.

Ein weiterer unvorhergesehener Vorteil hat sich im Zusammenhang mit Covid-19 herausgestellt: Es werden weniger Menschen auf der Baustelle benötigt. "Es ist einfacher, die Sicherheitsabstände und die logistische Planung in der Fabrik zu kontrollieren, als alle (Arbeiter) auf der Baustelle zu haben", so Hann.

Die Fertigbauindustrie erlebte ihren ersten Boom in Europa und Amerika in der Nachkriegszeit, als Städteplaner sie nutzten, um den Wohnungsmangel schnell und kostengünstig zu beheben. Heute wird der Markt für Fertighäuser jedoch zunehmend von der asiatisch-pazifischen Region dominiert.

Besonders beliebt ist die Bauweise in Singapur, wo die Bauaufsichtsbehörde des Landes die Verwendung von PPVC aktiv fördert und eine Kostenersparnis von 8 % und eine Produktivitätssteigerung von 40 % gegenüber herkömmlichen Baumethoden anführt (letzteres wird auf produktivere "Arbeitskräfte" und "Zeiteinsparungen" zurückgeführt). Seit 2014 hat die Behörde die Vorfertigung sogar zur Voraussetzung für bestimmte Baustellen gemacht.

An die Grenzen gehen

Die Bauarbeiten an den Avenue South Residences haben bereits begonnen, und die Entwickler hoffen, das Projekt bis zum ersten Quartal 2023 fertigstellen zu können. Nach der Fertigstellung werden die Fassaden der Türme mit Balkonen, Sonnenschutzvorrichtungen und einer Reihe von "Himmelsterrassen" ausgestattet sein, die mit Bäumen und Pflanzen bepflanzt werden.

Das Projekt soll das derzeit höchste Fertighaus Singapurs - und der Welt - überholen, das 140 Meter hohe Clement Canopy, das ebenfalls von ADDP Architects entworfen wurde. Zu den anderen höchsten modularen Gebäuden der Welt gehören ein 135 Meter hoher Turm in Croydon, Südlondon, und ein 109 Meter hoher Wohnbau in New York.

Hann sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass das jüngste Projekt seines Unternehmens in absehbarer Zeit in der Höhe übertroffen werden könnte.

"Wir bauen schrittweise in die Höhe, arbeiten mit den Ingenieuren zusammen und untersuchen 3D-Simulationen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Windlasten standhält", sagte er. "Aber ich denke, 56 Stockwerke werden vorerst das höchste Gebäude in Singapur sein. Ich glaube nicht, dass wir uns noch weiter strecken werden.

"Es ist aus Beton, und wir müssen es sehr hoch heben. Aber je nachdem, ob neue Technologien oder eine leichtere Bauweise entwickelt werden, können wir vielleicht noch höher gehen.

