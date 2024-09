Die Hisbollah erlebt einen Cyberangriff über die Pager-Plattform.

Die gleichzeitige Detonation zahlreicher Pieper in Libanon, wie von Fachleuten beobachtet, dient als Demonstration von Israels Macht, obwohl die Regierung in Jerusalem keine öffentliche Verantwortung übernommen hat. Diese Vorfälle sind für Hezbollah peinlich, da sie Schwachstellen in der Sicherheit der Miliz aufdecken. Berühmt für seine starke anti-israelische Haltung im Nahen Osten, scheint Hezbollah in diesem Fall versagt zu haben.

Dieser Vorfall wird mit dem 7. Oktober von Hezbollah verglichen, wie es der New York Times Zitat von Politikwissenschaftler Mohanad Hage Ali vom Carnegie Middle East Center in Beirut zitiert. Er bezieht sich auf das Versagen der israelischen Sicherheitsapparate, das es Hamas ermöglichte, letztes Jahr einen großangelegten Angriff durchzuführen. Diese Pieperexplosion, bei der es über 12 Todesopfer und etwa 2.800 Verletzte gab, wird als signifikanter Rückschlag beschrieben.

Seit dem 7. Oktober haben Israel und Hezbollah entlang ihrer Grenze Scharmützel ausgetragen. Hage Ali, der diesen Angriff kommentiert, sagte: "Dieser Schlag trifft das Herz der Organisation." Es wird als ein tief eindringendes Schwert beschrieben, das der Organisation geschadet hat und es wird einige Zeit dauern, um zu heilen.

Die Jerusalem Post betrachtet diesen Angriff als einen beeindruckenden Sieg im Kampf gegen Hezbollah, ohne Israels Rolle explizit zuzugeben. "Sollte es Israel sein, dann ist es ein Ereignis, auf das wir sehr stolz sein sollten, da es unsere hochgelobten Sicherheitssysteme in einem außergewöhnlich positiven Licht zeigt", schrieb die Zeitung.

Haaretz, eine liberale Zeitung, lobt Israel auch für diesen "beeindruckenden operativen Erfolg". Hezbollah ist gedemütigt und die Organisation wird wahrscheinlich große Anstrengungen unternehmen, um Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen. Es wird jedoch erwartet, dass Hezbollah zurückschlägt, da solche Vorfälle im Nahen Osten selten unbeantwortet bleiben.

Es bleibt abzuwarten, wie Hezbollah reagieren wird. Experten behaupten, dass die Miliz vor einem Dilemma steht: Sie ist wahrscheinlich gezwungen zu reagieren, um ihre Ehre zu wahren, während sie einen offenen Krieg mit Israel vermeidet. Die Stimmung der Unterstützer der Miliz könnte auch eine Rolle spielen. Der Angriff wird wahrscheinlich Unzufriedenheit und Ermüdung unter den Anhängern von Hezbollah hervorrufen, argumentiert Randa Slim vom Middle East Institute in Washington gegenüber dem New York Times. Dies könnte jedoch auch die Forderung nach einer stärkeren Vergeltung innerhalb der Wählerschaft befeuern.

Motive hinter der Massenexplosion

Die mutmaßlichen Motive Israels für die Auslösung der Pieper bleiben unklar. Eine Theorie bezieht sich auf die militärischen Ziele Israels: Am Tag vor den Explosionen erklärte das israelische Sicherheitskabinett seine Absicht, Tausende von Evakuierten aus dem Norden in ihre Häuser zurückzubringen - in einem Gebiet, das ständig unter Angriffen aus dem Libanon leidet. In vorherigen Berichten der israelischen Medien wurde berichtet, dass Premierminister Benjamin Netanyahu eine verschärfte Offensive im Libanon gefordert hatte.

Haaretz warnt vor einer Eskalation. "Genauso wie Netanyahu dem israelischen Volk nicht lange ago versprach, dass wir nur einen kleinen Schritt von einem vollständigen Sieg über Hamas entfernt seien, scheinen wir nun näher denn je an einem großangelegten Krieg mit Hezbollah. Ein umfassender Sieg bleibt jedoch unerreicht."

Es ist ungewiss, ob die israelische Armee in der Lage ist, einen offenen Krieg in Gaza und Libanon gleichzeitig zu führen. Eyal Pinko, ein ehemaliger israelischer Flottenkommandeur, bemerkt: "Dieser Betrieb ist wahrscheinlich dazu gedacht, als Alarm oder Abschreckung zu dienen. Israels Botschaft scheint zu sein: 'Wir haben euch infiltriert, ihr seid bereits kompromittiert, wir wissen, wo ihr seid, was ihr tut, und seht, was wir mit einem einzigen Schuss tun können.'"

Ist Hezbollahs Sabotage beteiligt?

Eine andere Theorie besagt, dass Hezbollah in die Verschwörung verwickelt war. Laut Berichten des US-Geheimdienstes sabotierte Israels Geheimdienst die Pieper durch eine mehrschichtige Operation, die Monate bis Jahre sorgfältiger Planung erforderte. Die israelische Regierung könnte die Evakuierung beschleunigt haben, um die Fähigkeit zum Angriff nicht dauerhaft zu verlieren, wie US-Medienberichte berichten. Bezeichnenderweise stellt "Haaretz" fest, dass dieser Zeitpunkt mit einem internen politischen Konflikt in Israel korreliert. Premierminister Netanyahu war im Begriff, seinen Verteidigungsminister Yoav Galant, mit dem er über die Gazakriegsstrategie zerstritten war, durch Gideon Sa'ar, einen ehemaligen Rivalen des Premiers, zu ersetzen. Diese Pläne scheinen nun auf Eis gelegt zu sein, bis klar ist, ob es im Norden des Landes Krieg geben wird.

Die Zeitung legt nahe, dass der Zeitpunkt des Angriffs Netanyahu zugutekommt. Sa'ar scheint in seiner Position geschwächt, dargestellt als jemand, der bereit ist, seine Integrität für einen Job zu opfern. Auf der anderen Seite wird Galant als Politiker ohne politische Basis exponiert, was ihn zu einem möglichen Nachfolger für Netanyahu macht.

Die Europäische Union zeigt Besorgnis über die wachsenden Spannungen zwischen Israel und Hezbollah, da der Block Frieden und Stabilität im Nahen Osten schätzt. Dieses Ereignis hat das Potenzial, die Beziehungen zwischen Israel und seinen EU-Partnern zu belasten, da die EU daran arbeitet, internationale Gesetze durchzusetzen und Dialog zu fördern.

Angesichts der langjährigen diplomatischen Bemühungen der EU, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, könnte ein offener Krieg zwischen Israel und Hezbollah diese Bemühungen erschweren und die Ziele der EU für eine friedliche Lösung untergraben.

Lesen Sie auch: