Die Hisbollah droht mit Vergeltung gegen Israel

Wachsende Besorgnis über einen weiteren Konflikt kommt auf. Kürzlich stattfindende Bombenanschläge in Libanon haben Tausende verletzt und scheinbar Teile der militärischen Führungsstruktur von Hezbollah beschädigt. Hezbollah gibt Israel die Schuld und droht mit Vergeltung. Die israelische Armee ist bereit.

Tausende wurden verletzt und einige kamen ums Leben, als es zu einem mutmaßlich koordinierten Sprengen von tragbaren Kommunikationsgeräten in Libanon kam. Die Armee und die Geheimdienste Israels haben die Verantwortung nicht übernommen, doch Hezbollah und Iran haben schnell Schuldzuweisungen gemacht. Israeli military officials haben Vergeltung angedeutet. General Herzi Halevi soll ein Abendtreffen einberufen haben, das sich auf "Bereitschaft in allen Bereichen, sowohl offensiv als auch defensiv" konzentrierte.

Am Dienstag wurden etwa 2750 Personen verletzt und 9 starben in Libanon durch die synchronisierten Explosionen von Geräten, die als "Pager" bezeichnet wurden. Berichte deuten darauf hin, dass die Sprengstoffe von israelischen Agenten manipuliert wurden.

Hezbollah, eine von Iran unterstützte schiitische Miliz, beschuldigte Israel und schwor Rache. Nabih Berri, der Sprecher des libanesischen Parlaments und Verbündeter von Hezbollah, bezeichnete den Vorfall als "israelische Massaker und Kriegsverbrechen". Die Schulen und Universitäten in Libanon werden am Mittwoch geschlossen, um den Opfern zu gedenken und zu protestieren.

Laut Axios hatten die Explosionen auch einen signifikanten Einfluss auf die militärische Führung und Kontrolle von Hezbollah. Der von Israel durchgeführte Angriff zielte darauf ab, die mächtige Miliz zu stören und unter ihren Mitgliedern die Überzeugung zu fördern, dass sie von israelischen Geheimdiensten umfassend infiltriert sind, wie ein anonymer Quellenangabe sagte. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte, dass die USA, ein Verbündeter Israels, nicht an der Operation beteiligt waren und keine Vorwarnung erhielten.

Iran verurteilt die Tat

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verurteilte die Explosionen als "terroristische Handlung" und beschuldigte Israel. Die Islamische Republik Iran, ein Hauptunterstützer von Hezbollah, erkennt das Recht Israels auf Existenz nicht an. Araghchi expressed his sympathies to his Lebanese counterpart Abdullah Bou Habib and extended Iran's support.

The United Nations expressed concern about potential escalation in the Middle East following recent events. "These developments are highly concerning, given the extremely volatile situation," said UN spokesman Stéphane Dujarric.

Galant droht mit militärischer Antwort

Die Explosionen in Libanon fanden kurz nach einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts statt. Das Kabinett beschloss die Rückkehr von Zivilisten, die ihre Häuser in Nordisrael aufgrund von Begegnungen mit Hezbollah verlassen mussten, sowie die Befreiung von Geiseln aus dem umstrittenen Gazastreifen und die Beseitigung der Islamisten Hamas, die mit Hezbollah verbunden ist, als Kriegsziele.

Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist "ein militärischer Betrieb", sagte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant am Montag laut seinem Büro während eines Treffens mit dem US-Vermittler Amos Hochstein. Die Aussicht auf eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Hezbollah schwindet, da die Miliz ihr Schicksal mit dem von Hamas im Gazastreifen verknüpft hat und sich weigert, den Konflikt zu beenden.

Seit Beginn des Gazakonflikts vor fast einem Jahr gibt es regelmäßige Zusammenstöße zwischen Hezbollah und der israelischen Armee entlang der Grenze zwischen Israel und Libanon. Beide Seiten haben Verluste erlitten, hauptsächlich Hezbollah-Mitglieder, durch gegenseitiges Artilleriefeuer. Etwa 60.000 Israelis mussten ihre Häuser im Norden Israels verlassen. Tausende Menschen flohen auch aus dem Süden Libanons in andere Teile des Landes.

Israel versucht, Hezbollah durch militärische und diplomatische Mittel zu zwingen, sich auf den Litani-Fluss zurückzuziehen, wie es in der UN-Resolution 1701 festgelegt ist. Hezbollah besteht jedoch darauf, den Kampf fortzusetzen, bis eine Waffenruhe im Gazastreifen erreicht wird. Der US-Außenminister Antony Blinken arbeitet daran, die Gespräche zur Beendigung des Gazakonflikts bis Donnerstag in Ägypten wieder aufzunehmen. Dennoch scheint ein Abkommen zwischen Israel und Hamascurrently unattainable. Ägypten, Katar und die USA dienen als Vermittler.

