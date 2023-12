Immobilien - Die Hauspreise sind stark gesunken – aber der Kauf eines Hauses ist immer noch teuer

Das klingt wie ein Weihnachtsgeschenk für alle, die im Jahr 2024 einen Hauskauf planen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich der Rückgang der Wohnungs- und Hauspreise im dritten Quartal 2023 noch einmal beschleunigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken die Wohnimmobilien um durchschnittlich 10,2 %. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Im zweiten Quartal verzeichneten die Statistiker einen Rückgang um 9,6 %, zu Jahresbeginn waren es 6,8 % weniger als ein Jahr zuvor.

Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 sind die Preise für Wohnimmobilien um 1,4 % gesunken. Seit dem Höhepunkt im zweiten Quartal 2022 sind die Preise weiter gesunken. Diese Entwicklung am Immobilienmarkt ist vor allem auf den starken Zinsanstieg zurückzuführen. Sie verteuern Kredite. Viele Menschen können oder wollen sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten. Dadurch ging das Immobilienkredit-Neugeschäft der Bank deutlich zurück.

Preis: Seitwärts oder stark fallend?

Die Preise fielen sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. In den Ballungsräumen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf sanken die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 12,7 %, wobei Käufer für Wohnungen mehr zahlten als vor einem Jahr. Ein durchschnittlicher Rückgang von 9,1 %. In dünn besiedelten Landkreisen fielen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahresvergleich um 12,4 %, während die Preise für Eigentumswohnungen im Jahresvergleich um 5,6 % sanken.

Allerdings kategorisieren Experten die neuesten Daten anders: Ronald Slabke, CEO des Immobilientechnologieunternehmens Hypoport, hält den Bericht für zu alarmierend. Auf dem SMS-Dienst X schrieb er, dass sich der Markt derzeit seitwärts bewege und die Preise im vergangenen Winter deutlich gesunken seien. „Die Show ist ein ganzes Jahr lang von der Preisentwicklung abgekommen. Tatsächlich werden (sic!) morgen wieder Tausende von Wohnungssuchenden fälschlicherweise hoffen, dass Wohneigentum viel billiger wird“, sagte das Büro. Akzeptierter Kollateralschaden, “, sagte Slabke.

Wohnungsgebühren bis 27 Jahre Miete

Allerdings bestätigte Konstantin Kholodilin, Immobilienexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), die in den Destatis-Daten erkennbaren Trends. „Nach der Vereinigung kam es zu einem kurzfristigen Anstieg der Immobilienpreise“, sagte der Wissenschaftler gegenüber der Zeitschrift Capital. „Danach stagnierten die Immobilienpreise in Deutschland von 1995 bis 2010; zwischen 2001 und 2010 sanken sie laut OECD lediglich um 1,3 %.“

Kholodilin sagte, was im Jahr 2010 folgte, sei der wahrscheinlich längste und stärkste Immobilienpreisanstieg seit 1970: Zwischen 2010 und 2022 stiegen die Preise um etwa 90 %, fast verdoppelt. Ein wichtiger Teil davon ist spekulative Übertreibung. „Jetzt haben wir eine Preisanpassung: Vom zweiten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2023 sind die Hauspreise um 9,9 % gesunken. Da die spekulative Komponente noch nicht vollständig ausgeschöpft ist und die Zinsen weiterhin hoch sind, rechnen Experten mit weiteren Preisrückgängen.“ , aber nicht Es dauerte zu lange. Die grundsätzliche Interpretation der Statistik ist richtig: Das ist tatsächlich der stärkste Rückgang – nicht erst seit 2000, sondern seit 1995. Die Blase ist geplatzt.

Laut einer Studie der DZ Bank dürfte sich der Abwärtstrend auch im Jahr 2024 trotz veränderter Zinserwartungen fortsetzen. „Wir rechnen mit einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 0,5 % bis 2,5 %“, sagte Analyst Thorsten Lange. Da die Inflation sinkt, gehen viele Ökonomen davon aus, dass die EZB im nächsten Jahr geldpolitische Anpassungen einleiten und die Zinsen senken wird. Dadurch könnten Hypotheken wieder günstiger werden.

Der Kauf lohnt sich nur, wenn Sie es selbst nutzen

Doch trotz sinkender Immobilienpreise ist der Kauf eines Eigenheims für viele Menschen nicht einfach, gerade weil die Standards vielerorts nach wie vor hoch sind. Nicht nur die Preise haben sich fast verdoppelt, sondern auch die Mieten sind gestiegen, wenn auch moderat: Zwischen 2010 und 2022 sind die Mieten nach Berechnungen des DIW insgesamt um 53 % gestiegen. Derzeit beträgt die Jahresmiete für eine Wohnung in der Großstadt bis zu 27 US-Dollar; letztes Jahr waren es 28 US-Dollar.

Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (IW), sagte kürzlich in einem Interview mit Capital, dass sich für Durchschnittsverdiener in der Stadt der Kauf einer Immobilie nur dann lohnt, wenn sie selbst genutzt wird. „Wenn mein Zeithorizont 15 Jahre beträgt, dann kann ich davon ausgehen, dass die Wertsteigerung sehr stark sein wird.“ Ab Herbst rechnet er damit, dass die Wohnungspreise bald wieder steigen, weil die Mieten weiter teurer werden und die Zinsen tendenziell sinken. .

