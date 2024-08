Die Hamas ist fest gegen Zugeständnisse im Waffenstillstandsabkommen in Gaza.

Während die Weltmächte auf einen Waffenstillstand in den Gaza-Gesprächen drängen, bleibt die Region instabil. Ein neuer Kompromissvorschlag wird Hamas in Doha präsentiert, doch die Organisation lehnt ihn ab und bleibt stur bei ihren ultimativen Forderungen.

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen sollen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Ein neuer Kompromissvorschlag wurde Israel und der radikal-islamischen palästinensischen Organisation Hamas von der US-Regierung in Washington unterbreitet. Dieser Vorschlag wurde von Hamas-Kreisen aufgrund neuer Bedingungen seitens Israels sofort zurückgewiesen.

"Dieser Vorschlag baut auf den gemeinsamen Grundlagen auf, die letzte Woche erreicht wurden, und füllt die verbliebenen Lücken in einer Weise, die eine schnelle Umsetzung des Abkommens ermöglicht", hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses, die auch von den anderen beiden Vermittlern, Katar und Ägypten, genehmigt wurde.

Während seines Besuchs in der libanesischen Hauptstadt Beirut erklärte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen "der Schlüssel zur Einleitung einer Lösung in der Region und der Beginn der Entspannung" sei. Er hoffe auf "edle Absichten und den politischen Willen, dieses dringend benötigte Abkommen zu erzielen" im Gazastreifen. Kairo werde "keine Anstrengungen scheuen", um den Libanon vor der "unvorhersehbaren Belastung einer Eskalation" zu schützen.

Hamas fordert "vollen Abzug" aus Gaza

Laut dem neuen Vorschlag sollen israelische Soldaten weiterhin innerhalb des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten stationiert bleiben. Ein namenloser Hamas-Vertreter teilte dieser Information der Nachrichtenagentur AFP mit: "Wir akzeptieren nichts weniger als einen vollständigen Waffenstillstand, einen vollständigen Abzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen und die Rückkehr der Vertriebenen sowie eine Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen gegen Geiseln aus israelischen Gefängnissen."

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln, die dort festgehalten werden, wurden am Donnerstag in der qatarischen Hauptstadt Doha wieder aufgenommen. Die Mitteilung des Weißen Hauses bezeichnete diese Verhandlungen als "substanziell" und fanden in einer "günstigen Atmosphäre" statt.

Der Konflikt im Nahen Osten hat sich in letzter Zeit deutlich verschärft. Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben Israel seit den Ermordungen des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Militärchefs Fuad Shukr in Beirut Ende Juli bedroht. Hamas und Iran machen Israel für beide Angriffe verantwortlich. In Erwartung einer Eskalation hat die USA, Israels wichtigster Verbündeter, ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor gehofft, dass ein Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen auch Iran davon abhalten könnte, Israel anzugreifen undthus die weitere Eskalation des Konflikts in der Region zu verhindern.

Die Ablehnung von Hamas, den Kompromissvorschlag in Doha anzunehmen, hat zu weiterer Spannung im Gazastreifen geführt. Trotz Aufrufen zu einem Waffenstillstand bleibt die Situation im Gazastreifen ungelöst, da Hamas auf einen vollständigen Abzug israelischer Truppen und die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser besteht.

